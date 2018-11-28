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BM'ye göre Fransız polisi şiddet kullanmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 16:51 | Son Güncelleme

Dünyanın farklı yerlerindeki protestolara ilişkin uyarılarda bulunan BM, 780 kişinin yaralandığı, 2 kişinin hayatını kaybettiği Fransa'daki "akaryakıt zammı" gösterilerinde polisin şiddet kullanmadığını iddia etti

CENEVRE (AA) - BAYRAM ALTUĞ - Birleşmiş Milletler (BM), Fransa'da "Sarı Yelekliler" tarafından ülkedeki akaryakıt zamlarını protesto etmek için düzenlenen ve sokaklarda "savaş görüntüsü"ne yol açan gösterilerde polisin şiddet kullanmadığını savundu.

Çeşitli ülkelerde düzenlenen gösterilere ilişkin "sükunet" çağrısı yapan veya hükümetlere uyarıda bulunan BM, Fransa'da yaklaşık 10 gündür devam eden olaylara ilişkin Fransız hükümetini eleştirmekten kaçındı.

Dünyaca ünlü Eyfel Kulesi'nin ziyarete kapatıldığı, polisin eylemcilere sert müdahalesinin dikkati çektiği olaylar hakkında BM henüz bir "uyarı" veya "itidal çağrısı" da yapmadı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, "Sarı Yelekliler" adı altında örgütlenen eylemcilerin, son bir yılda motorin fiyatlarının yüzde 20'den fazla artması üzerine ülke genelinde 10 gündür düzenlediği gösterilere ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Sözcü Shamdasani, ülke genelindeki protestolarda çıkan olaylarda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 141'i güvenlik görevlisi 780 kişinin yaralandığı, 794 kişinin gözaltına alındığı ve 9 kişinin hapis cezasına çarptırıldığı gösterilerde, polisin "aşırı güç" kullanmadığını belirtti.

Fransa'daki gösterileri takip eden BM'deki meslektaşlarıyla konuyu görüştüğünü aktaran Shamdasani, "Bu aşamada, polis tarafından aşırı güç kullanıldığına veya tutuklama sürecinde bir hata yapıldığına ilişkin kendilerine hiçbir suçlama gelmediğini söylediler." ifadesini kullandı.

Shamdasani, gösterilerdeki "talihsiz ölümlerin" polisin orantısız güç kullanmasından değil "taşıtlardan" kaynaklandığını ileri sürerek, kolluk kuvvetlerinin sadece "kesin surette gerekli anlarda güç kullanabileceğine" işaret etti.

Gösterilerdeki gözaltıların ancak hukukun üstünlüğüne uygun şekilde yapılması gerektiğine dile getiren Shamdasani, Fransa'daki gösterilere ilişkin iddiaların takipçisi olacaklarını kaydetti.

- Fransa'da "savaş görüntüsü"

Ülkede "Sarı Yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, son bir yılda motorin fiyatlarının yüzde 20'den fazla artması üzerine 10 gündür ülke genelinde gösteriler düzenliyor.

Bir süre daha devam etmesi beklenen gösterilerde, şu ana kadar Paris'in ünlü caddelerinde birçok iş yeri hasar gördü, ülke genelinde çok sayıda akaryakıt deposunun giriş ve çıkışları tutuldu.

Eylemler nedeniyle Eyfel Kulesi ziyarete kapatılırken, polisin eylemcilere sert müdahalesi dikkati çekiyor.

Fransa'da 24 Kasım'da Paris'in sembolleri arasında yer alan Champ-Elysees Caddesi'nde toplanan eylemcilerle polis arasında zaman zaman gerginlik yaşanmıştı.

Göstericilerin gerginliği tırmandırması ve şiddet olayları başlatması üzerine güvenlik güçleri müdahalede bulunmuştu.

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