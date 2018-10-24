BM’ye Kaşıkçı Cinayeti Soruşturması Başlatması İçin Baskılar Artıyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter sözcülerinden Ferhan Hak, soruşturmanın Türkiye’den gelecek bir istekle veya Güvenlik Konseyi ile Genel Kurul’dan gelecek bir taleple zorunlu olarak başlatılabileceğini söyledi.

Kaşıkçı’nın öldürüldüğü Suudi makamlar tarafından Cuma günü resmen kabul edilmişti. O günden sonra sözcüsü aracılığıyla yaptığı yazılı açıklama harici Kaşıkçı konusunda hiç bir açıklama yapmayan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres eleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cinayetin daha önceden planlanıp vahşice işlendiğini açıklaması, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun, Kaşıkçı olayında BM, uluslararası kuruluş veya mahkemenin soruşturma açması halinde Türkiye'nin her türlü iş birliği yapacağını belirtmesi BM’ye yönelik baskıları daha da arttırdı.

BM Genel Kurul Başkanı Espinosa soruşturma başlatılmasını destekliyor

Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı Sözcüsü Monica Grayley, düzenlediği basın toplantısında, “ BM Genel Kurul Başkanı Fernanda Espinoza’ nın Kaşıkçı konusunda Genel Kurulun bir soruşturma başlatılması için üye ülkelerle temasları oldu mu? “ sorusuna, “ Başkan Espinoza, Cuma günü Kaşıkçı cinayetinin Suudiler tarafından teyit edilmesi sonrasında duyduğu üzüntüyü ifade ettikten sonra, bu cinayetle ilgili her şeyi ama her şeyi ortaya çıkartabilecek bir uluslararası soruşturmanın başlaması düşüncesinde olduğunu ifade etti” yanıtını verdi.

Guterres’i ikna edin

Birleşmiş Milletler Düşünce Özgürlüğü Özel Raportörü David Kaye, Kaşıkçı cinayetini araştırmak için bağımsız bir soruşturma ekibi kurulması için çağrıda bulundu. Kaye, Güvenlik Konseyi, İnsan Hakları Konseyi ve BM Genel Sekreteri'ni göreve davet etti.

Kaye, Kaşıkçı konusunda BM bünyesinde kurulacak bir araştırma ekibinin Türkiye’ninsağlayacağı delillere ulaşıp, soruşturmayı derinleştirecek sonuçlara ulaşabileceğini kaydetti. Kaye, Güvenlik Konseyi, İnsan Hakları Konseyi’ne, BM Genel Sekreteri Guterres’i Kaşıkçı cinayetini araştıracak soruşturma komisyonu kurulması konusunda ikna edilmesi çağrısında bulundu.