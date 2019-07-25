"BNV'nin en korkulan komplikasyonu beyinde enfeksiyon geliştirmesidir"

İSTANBUL (AA) - AYŞE BÜŞRA ERKEÇ - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bahadır Ceylan, Batı Nil Virüsü'nün (BNV) insan vücudunda çeşitli enfeksiyonlar geliştirdiğini belirterek, "Batı Nil Virüsü enfeksiyonunun en korkulan komplikasyonu beyinde enfeksiyon geliştirmesidir. Neyse ki bu durum virüsün bulaştığı insanların 1/150-1/250'sinde gelişir ve bu olguların da yüzde 10'u ölebilir." dedi.

Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, virüsün kuşlardan sivrisineklere bulaştığı için normal koşullarda insan hastalığı olmadığını, insanlara tesadüfen bulaştığını söyledi.

Virüsün özellikle ağustos ve eylülde sık görüldüğünü dile getiren Ceylan, virüsten korunmak için önlem alınmasının önemine işaret etti.

Ceylan, "Batı Nil Virüsü enfeksiyonunun en korkulan komplikasyonu beyinde enfeksiyon gelişmesidir. Neyse ki bu durum virüsün bulaştığı insanların 1/150-1/250'sinde gelişir ve bu olguların da yüzde 10'u ölebilir." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ceylan, konuşmasını şöyle sürdürdü: