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"Boat Show Tuzla" 5 Ekim'de başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 12:57 | Son Güncelleme

Türkiye'nin deniz üzerindeki tek tekne fuarı Uluslararası Boat Show Tuzla Fuarı, misafirlerini 5-13 Ekim'de Viaport Marina’da ağırlayacak - Boyları 5 metre ile 50 metre arasında değişen 200’ün üzerinde tekne görücüye çıkacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin deniz üzerindeki tek tekne fuarı Uluslararası Boat Show Tuzla Fuarı, konuklarını 5-13 Ekim'de Viaport Marina’da ağırlayacak.

Via Fuarcılık açıklamasına göre, deniz tutkunlarının heyecanla beklediği Uluslararası Boat Show Tuzla, 5-13 Ekim'de Viaport Marina’da düzenlenecek.

Kendi marinasında düzenlenen tek fuar olan Boat Show Tuzla, 2020’nin en yeni tasarımlarının yanı sıra, 2019’un son avantajlarını da meraklılarına sunacak.

Boat Show Tuzla’da boyları 5 metre ile 50 metre arasında değişen 200’ün üzerinde tekne deniz üzerinde görücüye çıkacak.

Ultra lüks mega yatlar, motor yatlar, katamaranlar, yelkenliler ve sürat tekneleri, denizde konfordan vazgeçemeyenlerle buluşacağı Boat Show Tuzla’da, düşük bütçeyle deniz keyfini yaşamak isteyenler için ekonomik tekneler de yer alacak.

Ödüllü tasarımların yanı sıra Türkiye’de ilk kez sergilenecek "Lansman Tekneler" de Boat Show Tuzla’da denizseverler ile buluşacak.

- Geçen yıl 30 binden fazla misafir ağırladı

Ziyaretçilerine beğendikleri tekneleri hemen deniz üzerinde test etme ve deneme seyri yapma imkanı da sunulan Boat Show Tuzla Fuarı 2018 Yılında 30 binden fazla ziyaretçiyi 6 günde ağırladı, bu yıl 9 gün sürecek fuarda 30’dan fazla ülkeden ziyaretçi beklenirken 60 bine yakın ziyaretçi hedefleniyor.

Aynı zamanda fuar süresince düzenlenecek seminerler, kitap imza günleri, çeşitli paneller ve workshoplar da ziyaretçilere keyifli vakit geçirtecek.

Çocuklar için hazırlanacak özel etkinlik alanında da ufak denizciler yelken eğitimleri alacak ve yelken sporunun keyfine varacak. Uzaktan kumandalı tekne yarışları da çocukları ve ailelerine özel bir etkinlik olarak düzenlenecek.

- 250 milyon TL satış hedefi

Açıklamada verilen bilgilere göre, fiyatları 60 bin TL ile 25 milyon TL arasında değişen 200’ün üzerinde teknenin sergileneceği Boat Show Tuzla’da bu yıl 250 Milyon TL’ nin üzerinde satış hedefleniyor.

Her yıl yüzde 20'ye yakın bir oranda büyüme ivmesiyle yükselen sektörün en büyük buluşması olarak nitelendirilen Boat Show Tuzla’ da hem yerli hem de yabancı birçok dünya markası yerini aldı.

- Dünyanın en önemli markaları Tuzla’da görücüye çıkıyor

Deniz Yatçılık distributörlüğünü yaptığı güçlü markalarının arasına yerli üreticilerden Mazu Yacht’ı da ekledi, tamamen karbondan yapılan sağlam gövde ve sağladığı üstün seyir performansı ile oldukça iddialı bir model olan Mazu 82 Boat Show Tuzla Deniz Fuarı’nda yapılacak olan Dünya Lansmanı ile deniz severlerin beğenisine sunulacak.

Deniz Yatçılığın sektördeki tecrübesi ile müşteri tarafındaki ihtiyaçlarını ve beklentilerini birleştirerek sergileyeceği Mazu 82 farklı tarzı ve sportif duruşuyla göz dolduracak.

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Boat Show Tuzla tekne yat

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