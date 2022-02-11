Bob Saget’in Ölüm Nedeni ‘‘Kaza’’ Olarak Açıklandı

1990’ların ünlü ‘sitcom’ dizisi Bizim Ev’in (Full House) başrol oyuncularından aktör Bob Saget’in ölüm nedeninin ‘‘düşme sonucu başına yanlışlıkla aldığı darbe’’ olduğu belirtildi.

Saget 9 Ocak’ta bir stand-up gösteri turnesi kapsamında gittiği Florida’da kaldığı otel odasında ölü bulunmuştu.

Frorida eyaletinin Orlando kentinde yapılan adli tıp incelemesinde Saget’in vücudunda herhangi bir uyuşturucu, yasa dışı ilaç ya da toksin tespit edilmediği belirtildi.

İncelemeyi yapan adli tıp uzmanı Joshua Stephany, ‘‘Yaralarının kimsenin görmediği bir düşme anında olduğu sanılıyor. Ölüm nedeni kaza’’ dedi.

Saget’in ailesi tarafından yapılan açıklamada ‘‘Yetkililer Bob’ın kafa travması sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti. Başının arkasını yanlışlıkla çarptığı ve önemsiz olduğunu düşünerek yatıp uyuduğu sonucuna vardılar. Olaya uyuşturucu ya da alkol karışmadığı anlaşıldı’’ denildi.

65 yaşındaki komedyen Orlando’daki Ritz Carlton otelinde yatağında ölü bulunmuştu. Saget’in otelden çıkış saatini kaçırmasının ardından bir güvenlik görevlisi odasına girmiş ve 911’i aramıştı. Yetkililer geçen ay yaptıkları açıklamada olayın şüpheli bir durum olmadığı sonucuna vardıklarını açıklamıştı.

Bizim Ev dizisinde oynadığı Danny Tanner rolüyle tanınan Saget, Amerika’nın En Komik Videoları programının da esprili sunucusu olarak biliniyordu. Kelly Rizzo Sagget’le evli olan oyuncu önceki evliliğinden üç kız çocuk sahibiydi.

“I Don’t Do Negative Comedy Tour” (Negatif Komedi Yapmıyorum Turnesi) kapsamında Orlando’da bulunan sanatçı ölümünden hemen önce kentteki sıcak seyirci çevresini ve Ponte Vedra sahil bölgesini sevdiğini söylemişti.

