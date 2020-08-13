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Bob Woodward'ın yeni kitabında Trump ve Kim arasındaki '25 kişisel mektup' ilk kez yayımlanacak

13.08.2020 14:30 | Son Güncelleme

ABD'nin önde gelen gazetecilerinden Bob Woodward'ın yazdığı "Rage" (Öfke) adlı kitapta, Başkan Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Kim Jong-un ile 25 yazışmasının da yer alacağı açıklandı. Kitabın 15 Eylül'de piyasaya çıkması bekleniyor.

Bob Woodward'ın yeni kitabında Trump ve Kim arasındaki '25 kişisel mektup' ilk kez yayımlanacak

ABD'nin önde gelen gazetecilerinden Bob Woodward, Donald Trump yönetimiyle ilgili ikinci kitabını çıkarmaya hazırlanıyor.

Woodward'un "Rage" (Öfke) adını verdiği kitapta, "Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında daha önce kamuoyuna açıklanmamış 25 kişisel mektubu" yayımlayacağı açıklandı.

Yayınevi Simon & Schuster, kitabın Amazon websitesindeki sayfasında yayımladığı açıklamada, mektuplarda "Kim'in sıradışı bir diplomatik düet yapan iki lider arasındaki bağı 'bir fantezi kurgu filminden' çıkmış gibi tanımladığını" belirtti.

Kapağında yakından çekilmiş bir Trump fotoğrafının bulunduğu kitabın, 15 Eylül'de piyasaya çıkması planlanıyor.

AMAZON

Simon & Schuster, tanıtım yazısında kitabın "erken dönemlerde alınmış ulusal güvenlikle ilgili kararlar ve operasyonlar ile küresel pandemi, ekonomik felaket ve ırklar arası huzursuzluğun doğduğu zamanlarda Trump'ın attığı adımlarla ilgili etkileyici yeni detaylar içeren… Trump başkanlığı hakkında eşi benzeri görülmemiş bir araştırma gazeteciliğinin" ürünü olduğunu ifade etti.

Amerikan Washington Post gazetesinin en bilinen muhabirlerinden biri olan Woodward, 1970'lerde eski Başkan Richard Nixon'ı istifaya götüren Watergate Skandalı sırasında Carl Bernstein ile yaptığı haberle adını duyurdu.

Trump, Woodward'ın son kitabı için 'kurgu' demişti

Bob Woodward'ın Trump yönetimiyle ilgili Eylül 2018'de yayımlanan "Fear" (Korku) adlı ilk kitabı en çok satanlar listesinde uzun süre bir numarada kaldı. Yönetime yakın yüzlerce kişiyle yapılan görüşmelere dayanan kitapta, danışmanlarının imzalamaması için Trump'ın masasından belgeleri kaçırmaları gibi akılda kalan detaylar yer alıyordu.

"Fear" kitabını "kurgu" olarak nitelendiren Trump, Ocak ayında Fox News'a yaptığı açıklamada, Woodward ile görüştüğünü açıkladı.

Simon & Schuster, Trump'ın Woodward'a bir dizi mülakat vererek, aklından geçenleri anlatma fırsatına sahip olduğunu belirtti.

Yayınevi, "Rage, kritik dönüm noktalarında Trump'ın 2020 yılı içerisinde yaşanan krizler karşısında attığı adımların başkanlığının ilk üç yılında geliştirdiği içgüdü, alışkanlık ve tarza dayandığını rotaya koyuyor. Kitap, bu döneme birinci elden tanıklık eden kişilerle yapılmış yüzlerce saatlik mülakatların yanı sıra katkıda bulunanların aldıkları notlar, e-postalar, ajanda, takvim ve diğer gizli belgelere dayanıyor" dedi.

Kitapla ilgili Guardian gazetesinin sorularını yanıtlayan Woodward, amacının "gerçekten olan biteni" ortaya koymak olduğunu belirterek, "Birçok kişi, Trump konusunda perspektifini kaybetti ve duygusal açıdan dengesiz bir tutum takınmaya başladı" diye konuştu.

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