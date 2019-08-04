BÖBREĞİ 5 KAT BÜYÜYEN KIRGIZ BEBEK TÜRKİYE’DE ŞİFA BULDU

İlknur SARGUT-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA)- KIRGIZİSTAN’DA yaşayan Çolpan ve Azamad Kojobekov çiftinin ikinci çocukları Emin’e, anne karnında böbrek büyümesi (hidronefroz) teşhisi konuldu. Böbreğin çıkışındaki darlık nedeniyle böbrek boyutları normalin 5 katı büyüklüğüne ulaşan Emin bebeğe doğduktan kısa bir süre sonra kendi ülkesinde açık cerrahi yapılması önerildi ve gerekirse böbreğinin alınabileceği söylendi. Ailenin bunu reddetmesi üzerine 1.5 aylık Emin, Türkiye’de gerçekleştirilen laparoskopi (kapalı yöntem) yöntemiyle böbreğini kaybetmekten kurtuldu.

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te yaşayan Çolpan ve Azamad Kojobekov çiftinin ikinci çocukları Emin’e anne karnında gerçekleştirilen ultrason muayenesinde böbrek büyümesi (hidronefroz) teşhisi konuldu. Doğumun ardından böbreğin 5 katı büyüklüğe ulaşmasıyla ameliyat kararı verildi. Çocuklarının kapalı operasyonla ameliyat edilmesini isteyen aile, kendi ülkelerinde imkanların yeterli olmaması sonucu soluğu Türkiye’de aldı. Üroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kaan Gökçen tarafından muayene edilen Emin Bebek, 5 milimetrelik 3 kesiyle gerçekleştirilen mini-laparoskopik piyeloplasti (böbrek çıkışındaki darlığın kapalı yöntemle onarılması) yöntemi sonrası sağlığına kavuştu. Bebekleri sağlığına kavuştuğu için mutlu olan aile, Türk hekimlerine teşekkür etti.