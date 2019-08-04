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BÖBREĞİ 5 KAT BÜYÜYEN KIRGIZ BEBEK TÜRKİYE’DE ŞİFA BULDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 11:58 | Son Güncelleme

KIRGIZİSTAN’DA yaşayan Çolpan ve Azamad Kojobekov çiftinin ikinci çocukları Emin’e, anne karnında böbrek büyümesi (hidronefroz) teşhisi konuldu.

İlknur SARGUT-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA)- KIRGIZİSTAN’DA yaşayan Çolpan ve Azamad Kojobekov çiftinin ikinci çocukları Emin’e, anne karnında böbrek büyümesi (hidronefroz) teşhisi konuldu. Böbreğin çıkışındaki darlık nedeniyle böbrek boyutları normalin 5 katı büyüklüğüne ulaşan Emin bebeğe doğduktan kısa bir süre sonra kendi ülkesinde açık cerrahi yapılması önerildi ve gerekirse böbreğinin alınabileceği söylendi. Ailenin bunu reddetmesi üzerine 1.5 aylık Emin, Türkiye’de gerçekleştirilen laparoskopi (kapalı yöntem) yöntemiyle böbreğini kaybetmekten kurtuldu.

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te yaşayan Çolpan ve Azamad Kojobekov çiftinin ikinci çocukları Emin’e anne karnında gerçekleştirilen ultrason muayenesinde böbrek büyümesi (hidronefroz) teşhisi konuldu. Doğumun ardından böbreğin 5 katı büyüklüğe ulaşmasıyla ameliyat kararı verildi. Çocuklarının kapalı operasyonla ameliyat edilmesini isteyen aile, kendi ülkelerinde imkanların yeterli olmaması sonucu soluğu Türkiye’de aldı. Üroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kaan Gökçen tarafından muayene edilen Emin Bebek, 5 milimetrelik 3 kesiyle gerçekleştirilen mini-laparoskopik piyeloplasti (böbrek çıkışındaki darlığın kapalı yöntemle onarılması) yöntemi sonrası sağlığına kavuştu. Bebekleri sağlığına kavuştuğu için mutlu olan aile, Türk hekimlerine teşekkür etti.

8 AYLIK HAMİLEYKEN TEŞHİS KONULDU
Bebeğinin hasta olduğunu hamilelik döneminde öğrendiğini belirten anne Çolpan Kojobekov, "8 aylık hamileyken bebeğime üçüncü derece böbrek büyümesi teşhisi konuldu. Doğumdan sonra tekrar kontrol edildi ve hastalığın böbrek fonksiyonlarını çok azalttığı söylendi. Açık ameliyat yapılabileceği ve gerekirse böbreğin alınabileceği söylenince Türkiye’ye geldik. Kapalı operasyon burada gerçekleştirildi. Ameliyat sonrası bebeğimiz çok iyi. Hiçbir sıkıntısı yok. Türkiye’de olmaktan dolayı çok mutluyuz" dedi.

“HER 100 BEBEKTEN BİRİNDE GÖRÜLÜYOR"
Medicana Çamlıca Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kaan Gökçen ise Emin bebeğe uygulanan tedavi hakkında şunları söyledi: "Aile bize ilk geldiğinde anne karnında tespit edilen ‘bebeğin böbreğinin şişmesi’ teşhisi konulmuştu. Her 100 bebekten birinde görülen bu durum bebeğimizde durum oldukça ileri boyuttaydı. Yaptığımız tetkiklerde bebeğin böbreğinin ileri derecede şişerek neredeyse karnının yarısını kapladığını bu duruma bağlı olarak böbreğin çalışan kısmının oldukça inceldiğini belirledik. Böbrek fonksiyonlarını değerlendirmek için çekilen sintigrafide böbrek fonksiyonunun oldukça gerilemiş olduğu belirlendi. Müdahale edilmezse bebeğin böbreğini kaybedeceğini belirledik. Böbrekteki şişliğin sebebi, böbreğin idrar çıkışının neredeyse tamamen daralmasıydı. Daralmayı kapalı yöntemle tedavi ettik ve biri göbekten olmak üzere üç tane yaklaşık 5 milimetrelik kesilerle ameliyatı gerçekleştirdik. Böbreğin çıkışını düzelttik."

“DOĞUM SONRASI HEMEN İNCELENMELİ"
Böbrek çıkışında görülen daralmanın anne karnında fark edilen bir durum olduğunu söyleyen Üroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kaan Gökçen, "Anne karnında tespit edilen böbrek şişliğinin, muhakkak doğumdan sonra hemen ultrason ile incelenmesi gerekir. Yapılacak değerlendirme sonucunda böbreğin şişmesine neden olan sebep tam olarak ortaya koyulup takibi yapılmalı, aksi takdirde bu durum organ kaybına yol açabilmektedir" uyarısında bulundu.

Görüntü dökümü:
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-Emin Bebek ve annesinden detaylar
-Anne Çolpan Kojobekov röportajı
-Üroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kaan Gökçen röportajı
-Bebek ve Dr. Öğr. Üyesi Kaan Gökçen detayları

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