Böbreğini 10 bin dolara satmış

Esenyurt’ta özel bir hastaneye sundukları sahte evraklarla yasa dışı organ nakli hazırlığındaki 1’i İsrailli 4 kişi polis tarafından suçüstü yakalandı. Suriyeli mülteci Ahmet Zına’nın yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle satışa çıkardığı organ ticareti ile ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Zına’nın böbreğini 10 bin dolara sattığı öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, Suriye’deki iç savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan Suriyeli mülteci Ahmet Zına’nın yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle satışa çıkardığı organ ticareti ile ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Zına’nın böbreğini 10 bin dolara sattığı öğrenildi.

İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 21 Haziran’da düzenlenen operasyonda, Suriye’deki iç savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan Ahmed Zına adlı mültecinin, sosyal medya ağları üzerinden böbreğini satışa çıkardığı belirlenmiş, Zına’nın organına İsrailli Nimer Hayadri adlı bir Yahudi talip olmuştu.

Suriye’den Hatay’a, Hatay’dan İstanbul’a uzanan dram

Sığınmacı Ahmed Zına’nın polise verdiği ifadede, Suriye’de ki iç savaştan dolayı Halep’ten kaçarak Hatay’a geldiğini, burada ekonomik zorluklar içinde olduğu için böbreğini Haziran ayı başında satışa çıkardığını söylediği kaydedildi. Böbreği için verdiği satış ilanına aynı gün İsrailli bir kişinin talip olduğunu söyleyen Zına, “Benimle İsrail uyruklu Nimer Hayadri temas kurdu. Kendisine Hatay’da yaşadığımı söyleyince İstanbul’da buluşmamızı istedi. İstanbul’da Fatih’te buluştuk. Böbreğimi satmak istediğimi söyledim. Fiyatta anlaştık. Bana kaparo olarak bir miktar dolar bırakarak nakil gerçekleşene dek İstanbul’da kalmamı tembihledi” şeklinde ifade verdi.