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Böbreğini bağışladığı oğlunun canına can kattı

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.10.2019 12:17 | Son Güncelleme

Adıyaman'da yaşayan 48 yaşındaki Ramazan Ürkmez, hasta olan 28 yaşındaki oğluna bir böbreğini verdi - Baba Ürkmez: "Oğlumun canına can kattım. Babalık görevimi yaptım"

Adıyaman'da böbrek hastası olan kişiye babasından alınan böbrek nakledildi.

Mehmet Ürkmez, yaklaşık 3 yıl önce işe başvurabilmek için sağlık raporu almak amacıyla bir sağlık ocağına başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda Ürkmez'in böbreklerinin çalışmadığı belirlendi.

Tedavisine başlanan ve 3 yıl boyunca diyalize giren ancak süreç içinde böbrekleri tamamen çalışmaz hale gelen Mehmet Ürkmez'e, 48 yaşındaki babası Ramazan Ürkmez'den alınan böbrek nakledildi.

Ramazan Ürkmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun tedavisi için elinden geleni yaptığını anlatarak, "Oğlumu birçok hastaneye götürdüm. 3 yıl boyunca diyalize girmek zorunda kaldı. Sonunda oğlumun böbrekleri iflas etti. Bir süre önce İstanbul'da yapılan ameliyatla oğluma sol böbreğimi verdim. Oğlumun canına can kattım. Babalık görevimi yaptım. Oğlum ömür boyu ilaç içmek durumunda. Bir baba olarak bundan sonra da elimden geleni yapmaya hazırım." dedi.

Tek hedefinin 6 çocuğunu kimseye muhtaç etmemek olduğunu vurgulayan Ürkmez, "Herhangi bir mesleğim de yok. El arabacılık veya hamallık yapıyorum. 3 yıl çocuğumla ilgilendim. Ankara, İstanbul, Antalya ve Malatya gibi illerdeki hastanelere götürdüm. En sonunda oğluma nakilden başka çare olmadığını öğrendim. Böbreğimi oğluma verdim. Allah kimseye acı göstermesin." diye konuştu.

Mehmet Ürkmez de yapılan tetkiklerde değerlerinin yüksek çıkması nedeniyle diyalize girmek zorunda kaldığını, 3 yılın sonunda ise böbreklerinin iflas ettiğini belirtti.

Her gün bir umutla uygun böbreğin bulunmasını beklediğini anlatan Ürkmez, "Kesinlikle ümitsizliğe kapılmadım. Babamdan Allah razı olsun, bana böbreğini bağışladı. Ben ve babam tek böbrekle hayatımızı sürdürüyoruz. Ömür boyu ilaç kullanmak zorundayım. Hazır su içiyorum. Her ay kontrole gitmek durumundayım. Şu an değerlerim biraz yüksek çıkıyor ama inşallah zamanla tam anlamıyla sağlıklı olacağım." ifadelerini kullandı.

Babası ile gurur duyduğunu ifade eden Mehmet Ürkmez, organ bağışının hayat kurtardığını da sözlerine ekledi.

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