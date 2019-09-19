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Böbreğini veren oğlunun tabutuna son kez baktı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2019 21:12 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesinde bir ay önce babasına böbreğini veren Tayfun Yıldız (28), kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Cem SÜRMENELİ/ALAPLI(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesinde bir ay önce babasına böbreğini veren Tayfun Yıldız (28), kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Oğlunun cenaze törenini enfeksiyon riski nedeniyle evinin balkonundan izleyen acılı baba Cevat Yıldız ise gözyaşlarına hâkim olamadı.

Alaplı Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda çalışan Tayfun Yıldız, bir ay önce böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan babası Cevat Yıldız’a İstanbul’daki bir üniversite hastanesinde gerçekleşen ameliyatla böbreğini verdi. Tayfun Yıldız, bir süre sonra işine geri dönerken babası Cevat Yıldız da hastaneden taburcu edildi. Dün evinde aniden fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan Tayfun Yıldız hemen ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Tayfun Yıldız'ın cenazesi bugün cenaze namazı öncesi helallik alınması için evinin önüne götürüldü. Baba Cevat Yıldız, enfeksiyon riskine karşı evinin balkonundan dua ettikten sonra oğlunun tabutuna son kez baktı. Acılı baba Yıldız, bu sırada gözyaşlarını tutamadı.

Tayfun Yıldız, Gümeli Beldesi’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

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