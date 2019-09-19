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Böbreğini veren oğlunun tabutuna son kez baktı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2019 22:58 | Son Güncelleme

BABA HASTANEYE KALDIRILDI Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, geçtiğimiz ay babasına böbreğini veren Tayfun Yıldız'ın geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetmesinin ardından aile büyük üzüntü yaşadı.

Böbreğini veren oğlunun tabutuna son kez baktı (2)

BABA HASTANEYE KALDIRILDI
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, geçtiğimiz ay babasına böbreğini veren Tayfun Yıldız'ın geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetmesinin ardından aile büyük üzüntü yaşadı. Fenalaşan baba Cevat Yıldız, akşam saatlerinde nakil olduğu İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Cevat Yıldız'ın cenazeden sonra kendini kötü hissettiği ve enfeksiyon riskine karşı tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Cevat Yıldız'ın diğer oğlu Cemal Yıldız ise yaşadıkları süreci anlattı. Babasının 4 yıldır hasta olduğunu ve kardeşi Tayfun Yıldız ile birlikte donör olduklarını anlatan Cemal Yıldız, şöyle dedi:
"Benim ki olmadı, kardeşimin ki oldu. 28 Ağustos Çarşamba günü nakil ameliyatı gerçekleşti. O esnada ameliyat oldu. Her şey güzeldi. Herhangi bir sıkıntı yoktu. Kardeşim ameliyattan 3 gün sonra kendisini iyi hissedince taburcu oldu. Ameliyattan 10 gün sonra babam taburcu oldu. Bu süreçte hiçbir sorun yoktu. Kardeşim ve babam birlikte rutin kontrollerine gittiler. Ameliyattan 20 gün sonra 18 Eylül’de kardeşimi kaybettik. Kardeşim sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde oraya gitmişti. Sağlık sorunu yoktu. Çünkü bütün tahliller yapılmıştı. Kalbi durdu. Kaldıramadı vücudu. Rahmetli oldu."
Adli Tıp raporunda kardeşinin ölümüyle ilgili daha detaylı bilgiye ulaşacaklarını söyleyen Cemal Yıldız, "Kardeşim fenalaşınca Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırdık. Hastanede çok çaba gösterdiler, uğraştılar. Oradan da özel hastaneye sevk ettiler. Özel hastaneye sevk ettikten sonra, büyük bir mücadeleden sonra kardeşimi kaybettik. Bu durumda otopsi devreye girdi. Savcılık devreye girdi. Biz şu anda otopsiden gelecek olan sonucu bekliyoruz. Kardeşim neden böyle bir anda fenalaşarak hayatını kaybetti. Biz böyle bir şey beklemiyorduk. Her şeyin güzel gittiğini söylüyorlardı. Her şeyin kontrol altında olduğunu söylüyorlardı. Adli Tıp sonuçlarını bekliyoruz" dedi.

Sinan KABATEPE/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)

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