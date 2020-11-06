HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Böbrek ağrısı neden olur ve nasıl geçer? Böbrek ağrısına ne iyi gelir?

Böbrek ağrısı neden olur ve nasıl geçer? Böbrek ağrısına ne iyi gelir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.11.2020 11:26 | Son Güncelleme

Böbrek ağrısı genel olarak vücuttaki su kaybından ötürü meydana gelen bir ağrı olmakla berber bazı insanlar için çok büyük bir sorun olabilir. Dolayısıyla bu sorun bazen hayatı ciddi ölçüde ve olumsuz şekilde etkileyebilir. “Böbrek ağrısı neden olur ve ağrıya ne iyi gelir?” gibi aklınıza takılan tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Böbrek ağrısı neden olur ve nasıl geçer? Böbrek ağrısına ne iyi gelir?

İçindekiler

  • Böbrek ağrısı neden bu kadar sancılı olur?
  • Böbrek ağrısının sebepleri nelerdir?
  • Böbrek Ağrısı İçin Alternatif ve Doğal Çözümler
  • Böbrek sağlığınız için önemli püf noktalar?
  • Böbrek ağrısı için neler yapılabilir?
  • Böbrek Ağrısı Teşhisi Nasıl Konur?

Böbrek ağrısı belirtileri söz konusu olduğunda tıbbi bir yardım alınması gerekmektedir. Çünkü böbrek vücuttaki önemli hormonları üreten, yaşam için önem arz eden bir organdır. Dolayısıyla da böbrek ağrısı için tıbbi, doğal ve bitkisel birçok yol bulunmaktadır.

Böbrek ağrısı neden bu kadar sancılı olur?

Böbrek ağrısına sebep olan şeyin etkisine bağlı olarak ağrı değişkenlik gösterebilir; ancak genel olarak toplumda böbrek ağrısı sancılı bir durum olarak bilinir. Böbrek vücudun karın bölgesinin merkezinde yer alan ve diğer tüm organlar ile de bağlantı halinde olan bir organdır. Böbrek ağrısı neden olur diye merak ediyorsanız öncelikle buna sebep olabilecek etkenlerden uzak durmanız gerektiğini bilmeniz gerekmektedir. Ağrının nasıl olduğunu tespit etmek için de ağrının içten ve keskin mi olup olmadığına bakmanız önemlidir. Genellikle de ağrılar daha sonradan böbrek bölgesinden dışarı taşarak tüm karnınızı ağrıtabilir. Bunun önüne geçmek için de gerekli yardımları almalısınız.

Böbrek ağrısının sebepleri nelerdir?

Büyük olasılıkla idrar yolu enfeksiyonu kapmış olabilirsiniz ve bu sebeple de böbrekleriniz ağrıyor olabilir. Böbrek ağrısı sebepleri bakımından çok çeşitlilik gösterebilmektedir. Mesane, böbrek enfeksiyonu, böbrek büyümesi, böbrek taşları da ağrının oluşmasındaki başlıca sebeplerdendir. Böbrek kanseri adı verilen kanser veya bölgede oluşan ve böbreği sıkıştıran tümör, kan pıhtıları gibi unsurlar da böbreğin ağrısını tetiklemektedir. Bunun dışında çok normal olarak hamilelik döneminde de kadınların genellikle böbrekleri ağrıya maruz kalabilir. Böbrek ağrısı üşütme sonucu da ortaya çıkmış olabilir. Belinizi ve ayaklarınız soğuğa maruz kalmış ise bu durum sonrasında ağrıya sebebiyet verebilir. Dikkat edilmesi gereken bir organ olduğundan ağır kaldırma, bilinçsiz spor yapma, yeteri kadar sıvı almama ve genetik faktörler gibi etkenlerden ötürü de ağrı meydana gelebilmektedir. Böbrek ağrısı nedenleri arasından hangisinden şüpheleniyorsanız ona uygun bir tedavi uygulanmalıdır. Daha uygun bir müdahale için de doğal çözümlere veya doktor kontrolüne başvurmanız gerekebilir. Bunların dışında yaygın olmasa da;

  • Travmalar
  • Doğuştan böbrek hassasiyeti
  • Plörit
  • Kas gerilmeleri
  • Jinekolojik nedenler
  • Kaburga ağrıları gibi sebepler de ağrıya sebep olabilir.

Böbrek Ağrısı İçin Alternatif ve Doğal Çözümler

Doğal ve bitkisel pek çok yöntem ile ağrılarınızdan neredeyse tamamen kurtulmanız mümkün. Böbrek ağrısına ne iyi gelir diye merak ediyorsanız öncelikli olarak doğal meyve ve sebzeler tüketmeniz gerektiğini bilmelisiniz. Beslenme alışkanlığı sorunsuz ve sağlıklı bir hayat için en önemli şey olabilir. Böbrek ağrısı doğal çözüm yolları olan bir rahatsızlık olduğundan öncelikle evde pratik bir şekilde deneyebileceğiniz şeylere odaklanabilirsiniz. Bu durum “Böbrek ağrısı ne iyi gelir?” sorusunu akla getirmektedir. İşte böbrek ağrısına iyi gelenler;

  • Limonlu su böbreklere ve onların verimli bir şekilde çalışmasına en büyük yardımcıdır. Tabi eğer tansiyon konusunda bir endişeniz var ise limon kullanımı sakıncalı olabilir.
  • Böbrek rahatsızlığının en büyük ilacı oldukça bol miktarda su içmek ve bunu bir alışkanlık haline getirmektir.
  • Karahindiba çayını demlemeye bırakın ve gün içerisinde muhakkak bir kez tüketmeye çalışın. Sindirimle alakalı sorunlu olan bölgelere en iyi şekilde tedavi uyguladığı bilinmektedir.
  • Karpuz tohumu çayı da yine böbrek ağrılarına en iyi gelecek olan çaylardandır.
  • Kerevizin faydaları saymakla bitmez. Kerevizin suyunu içerek içeriğindeki vitamin ve mineralleri vücudunuza alabilirsiniz.
  • Fesleğen suyu da yine metabolizmayı ve böbrekleri çalıştıracak bir sindirim uzmanıdır. Suda kaynatıp içerken içerisine bir dilim limon da ekleyebilirsiniz.
  • Buğday çimi suyu da yine en doğal içerikli bitkidir. İçeriğinde klorofil, vitamin ve mineraller bulunan buğday çimi çok fazla tüketilmemelidir. 50ml’den az içilmesi gerekir. Fazlası ise böbrekleri çok yorabilir.

Böbrek sağlığınız için önemli püf noktalar?

Sağlık söz konusu olduğunda en ufak bir yerdeki ağrı tüm gün boyunca sizleri rahatsız edebilir. Dolayısıyla da dikkat etmeniz gereken hususlar bulunmaktadır. Evde sıklıkla çorap giyme gereksinimi duyulmayabilir; ancak ayakların soğukta bırakılması tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Bu da böbrek ağrısı üşütme belirtileri gözlemlenmesine sebep olabilir. Eğer ayaklarınız üşüyorsa, onları sıcak tutmazsanız büyük bir ihtimalle ağrılarınızı iki katına çıkarabilirsiniz. Bunun dışında da eğer şiddetli ağrılar çekiyorsanız sıcak su torbası da yine etkili bir süre boyunca sizleri iyi hissettirebilir. Böbrek ağrısı nasıl geçer diye merak ediyorsanız da bu iki yöntemi aklınızdan çıkarmamanızda fayda var.

Böbrek ağrısı için neler yapılabilir?

Böbrek ağrısı için öncelikli olarak fark etmiş olduğunuz belirtilerle alakalı olarak bir araştırma yapabilirsiniz. Daha sonrasında size alerjisi olmayacağını bildiğiniz bitkiler ile doğal bir şekilde böbrek ağrısı tedavisi olabilirsiniz. Ağrılarınız şiddetli bir şekilde devam ediyorsa elinizden gelen en kısa süre içerisinde hastaneye başvurmanız gerekebilir. Böbrekle ilgili bir birim olan nefroloji birimine başvurmanız dahilinde doktorlar sizlere yardımcı olacaktır. Eğer sorun olduğu tespit edilirse böbrek ağrısı için ilaç tedavisine başlayabilirsiniz.

Böbrek Ağrısı Teşhisi Nasıl Konur?

Doktora başvurup, detaylı bir şekilde ağrınızı anlatırsanız, doktor sizden tam kan sayımı (CBC), böbrek fonksiyonu (kreatinin ve BUN) ve idrar testleri isteyebilir. Bunun dışında da yine eğer böbrek taşından şüphelenirse BT (Bilgisayarlı Tomografi) görüntülemesi (renal protokol veya kontrastsız spiral CT) veya renal ultrason yapabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında kavga çıktı: Sen aptal adamın tekisin! Canlı yayında kavga çıktı: Sen aptal adamın tekisin!
Bu ağrı kalp krizinin habercisi olabilir!Bu ağrı kalp krizinin habercisi olabilir!
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek... Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan Beyaz Saray'da flaş açıklamalar
Trump'tan Beyaz Saray'da flaş açıklamalar
Korkunç fuhuş sarmalı! Polis böyle yakaladı
Korkunç fuhuş sarmalı! Polis böyle yakaladı
Bakan Albayrak 'Hayırlı olsun' deyip duyurdu
Bakan Albayrak 'Hayırlı olsun' deyip duyurdu
Savaşçı'dan ayrılan ünlü oyuncu Yasak Elma'da dengeleri değiştirecek
Savaşçı'dan ayrılan ünlü oyuncu Yasak Elma'da dengeleri değiştirecek
TRT'de KJ skandalı! Görenler dondu kaldı, açıklama geldi
TRT'de KJ skandalı! Görenler dondu kaldı, açıklama geldi
CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'
CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Gençler tehlike altında! Kolon kanserinin en büyük nedeni...
Gençler tehlike altında! Kolon kanserinin en büyük nedeni...
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Erkeklerde büyük etki gösteriyor! Cinsel performansı...
Erkeklerde büyük etki gösteriyor! Cinsel performansı...
Maskede TSE standardı uyarısı! İki maske üst üste takılır mı?
Maskede TSE standardı uyarısı! İki maske üst üste takılır mı?
Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?
Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öyle bir karışım hazırladı ki gribe 48 saat mühlet verdi
Karışımı hazırladı, gribe 48 saat süre verdi
Kalp krizi belirtileri nelerdir? Çene ağrısının altından kalp krizi çıkabilir!
Bu ağrı kalp krizinin habercisi olabilir!
Uykuya dalmakta zorluk çekenler için korkutan uyarı!
Uykuya dalmakta zorluk çekenler için korkutan uyarı!
Akciğer sönmesi nedir? İşte belirtileri ve tedavisi
Akciğer sönmesi nedir? İşte belirtileri ve tedavisi
Diş eti iltihabı nasıl geçer? Diş eti iltihabına ne iyi gelir
Diş eti iltihabı nasıl geçer? Diş eti iltihabına ne iyi gelir
Hidronefroz (böbrek büyümesi) nedir, nasıl anlaşılır?
Böbrek büyümesi nasıl anlaşılır?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.