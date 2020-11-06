Böbrek ağrısı neden olur ve nasıl geçer? Böbrek ağrısına ne iyi gelir?

Böbrek ağrısı belirtileri söz konusu olduğunda tıbbi bir yardım alınması gerekmektedir. Çünkü böbrek vücuttaki önemli hormonları üreten, yaşam için önem arz eden bir organdır. Dolayısıyla da böbrek ağrısı için tıbbi, doğal ve bitkisel birçok yol bulunmaktadır.

Böbrek ağrısı neden bu kadar sancılı olur?

Böbrek ağrısına sebep olan şeyin etkisine bağlı olarak ağrı değişkenlik gösterebilir; ancak genel olarak toplumda böbrek ağrısı sancılı bir durum olarak bilinir. Böbrek vücudun karın bölgesinin merkezinde yer alan ve diğer tüm organlar ile de bağlantı halinde olan bir organdır. Böbrek ağrısı neden olur diye merak ediyorsanız öncelikle buna sebep olabilecek etkenlerden uzak durmanız gerektiğini bilmeniz gerekmektedir. Ağrının nasıl olduğunu tespit etmek için de ağrının içten ve keskin mi olup olmadığına bakmanız önemlidir. Genellikle de ağrılar daha sonradan böbrek bölgesinden dışarı taşarak tüm karnınızı ağrıtabilir. Bunun önüne geçmek için de gerekli yardımları almalısınız.

Böbrek ağrısının sebepleri nelerdir?

Büyük olasılıkla idrar yolu enfeksiyonu kapmış olabilirsiniz ve bu sebeple de böbrekleriniz ağrıyor olabilir. Böbrek ağrısı sebepleri bakımından çok çeşitlilik gösterebilmektedir. Mesane, böbrek enfeksiyonu, böbrek büyümesi, böbrek taşları da ağrının oluşmasındaki başlıca sebeplerdendir. Böbrek kanseri adı verilen kanser veya bölgede oluşan ve böbreği sıkıştıran tümör, kan pıhtıları gibi unsurlar da böbreğin ağrısını tetiklemektedir. Bunun dışında çok normal olarak hamilelik döneminde de kadınların genellikle böbrekleri ağrıya maruz kalabilir. Böbrek ağrısı üşütme sonucu da ortaya çıkmış olabilir. Belinizi ve ayaklarınız soğuğa maruz kalmış ise bu durum sonrasında ağrıya sebebiyet verebilir. Dikkat edilmesi gereken bir organ olduğundan ağır kaldırma, bilinçsiz spor yapma, yeteri kadar sıvı almama ve genetik faktörler gibi etkenlerden ötürü de ağrı meydana gelebilmektedir. Böbrek ağrısı nedenleri arasından hangisinden şüpheleniyorsanız ona uygun bir tedavi uygulanmalıdır. Daha uygun bir müdahale için de doğal çözümlere veya doktor kontrolüne başvurmanız gerekebilir. Bunların dışında yaygın olmasa da;