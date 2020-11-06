Böbrek ağrısı neden olur ve nasıl geçer? Böbrek ağrısına ne iyi gelir?

Böbrek ağrısı belirtileri söz konusu olduğunda tıbbi bir yardım alınması gerekmektedir. Çünkü böbrek vücuttaki önemli hormonları üreten, yaşam için önem arz eden bir organdır. Dolayısıyla da böbrek ağrısı için tıbbi, doğal ve bitkisel birçok yol bulunmaktadır.
Böbrek ağrısına sebep olan şeyin etkisine bağlı olarak ağrı değişkenlik gösterebilir; ancak genel olarak toplumda böbrek ağrısı sancılı bir durum olarak bilinir. Böbrek vücudun karın bölgesinin merkezinde yer alan ve diğer tüm organlar ile de bağlantı halinde olan bir organdır. Böbrek ağrısı neden olur diye merak ediyorsanız öncelikle buna sebep olabilecek etkenlerden uzak durmanız gerektiğini bilmeniz gerekmektedir. Ağrının nasıl olduğunu tespit etmek için de ağrının içten ve keskin mi olup olmadığına bakmanız önemlidir. Genellikle de ağrılar daha sonradan böbrek bölgesinden dışarı taşarak tüm karnınızı ağrıtabilir. Bunun önüne geçmek için de gerekli yardımları almalısınız.
Büyük olasılıkla idrar yolu enfeksiyonu kapmış olabilirsiniz ve bu sebeple de böbrekleriniz ağrıyor olabilir. Böbrek ağrısı sebepleri bakımından çok çeşitlilik gösterebilmektedir. Mesane, böbrek enfeksiyonu, böbrek büyümesi, böbrek taşları da ağrının oluşmasındaki başlıca sebeplerdendir. Böbrek kanseri adı verilen kanser veya bölgede oluşan ve böbreği sıkıştıran tümör, kan pıhtıları gibi unsurlar da böbreğin ağrısını tetiklemektedir. Bunun dışında çok normal olarak hamilelik döneminde de kadınların genellikle böbrekleri ağrıya maruz kalabilir. Böbrek ağrısı üşütme sonucu da ortaya çıkmış olabilir. Belinizi ve ayaklarınız soğuğa maruz kalmış ise bu durum sonrasında ağrıya sebebiyet verebilir. Dikkat edilmesi gereken bir organ olduğundan ağır kaldırma, bilinçsiz spor yapma, yeteri kadar sıvı almama ve genetik faktörler gibi etkenlerden ötürü de ağrı meydana gelebilmektedir. Böbrek ağrısı nedenleri arasından hangisinden şüpheleniyorsanız ona uygun bir tedavi uygulanmalıdır. Daha uygun bir müdahale için de doğal çözümlere veya doktor kontrolüne başvurmanız gerekebilir. Bunların dışında yaygın olmasa da;
Doğal ve bitkisel pek çok yöntem ile ağrılarınızdan neredeyse tamamen kurtulmanız mümkün. Böbrek ağrısına ne iyi gelir diye merak ediyorsanız öncelikli olarak doğal meyve ve sebzeler tüketmeniz gerektiğini bilmelisiniz. Beslenme alışkanlığı sorunsuz ve sağlıklı bir hayat için en önemli şey olabilir. Böbrek ağrısı doğal çözüm yolları olan bir rahatsızlık olduğundan öncelikle evde pratik bir şekilde deneyebileceğiniz şeylere odaklanabilirsiniz. Bu durum “Böbrek ağrısı ne iyi gelir?” sorusunu akla getirmektedir. İşte böbrek ağrısına iyi gelenler;
Sağlık söz konusu olduğunda en ufak bir yerdeki ağrı tüm gün boyunca sizleri rahatsız edebilir. Dolayısıyla da dikkat etmeniz gereken hususlar bulunmaktadır. Evde sıklıkla çorap giyme gereksinimi duyulmayabilir; ancak ayakların soğukta bırakılması tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Bu da böbrek ağrısı üşütme belirtileri gözlemlenmesine sebep olabilir. Eğer ayaklarınız üşüyorsa, onları sıcak tutmazsanız büyük bir ihtimalle ağrılarınızı iki katına çıkarabilirsiniz. Bunun dışında da eğer şiddetli ağrılar çekiyorsanız sıcak su torbası da yine etkili bir süre boyunca sizleri iyi hissettirebilir. Böbrek ağrısı nasıl geçer diye merak ediyorsanız da bu iki yöntemi aklınızdan çıkarmamanızda fayda var.
Böbrek ağrısı için öncelikli olarak fark etmiş olduğunuz belirtilerle alakalı olarak bir araştırma yapabilirsiniz. Daha sonrasında size alerjisi olmayacağını bildiğiniz bitkiler ile doğal bir şekilde böbrek ağrısı tedavisi olabilirsiniz. Ağrılarınız şiddetli bir şekilde devam ediyorsa elinizden gelen en kısa süre içerisinde hastaneye başvurmanız gerekebilir. Böbrekle ilgili bir birim olan nefroloji birimine başvurmanız dahilinde doktorlar sizlere yardımcı olacaktır. Eğer sorun olduğu tespit edilirse böbrek ağrısı için ilaç tedavisine başlayabilirsiniz.
Doktora başvurup, detaylı bir şekilde ağrınızı anlatırsanız, doktor sizden tam kan sayımı (CBC), böbrek fonksiyonu (kreatinin ve BUN) ve idrar testleri isteyebilir. Bunun dışında da yine eğer böbrek taşından şüphelenirse BT (Bilgisayarlı Tomografi) görüntülemesi (renal protokol veya kontrastsız spiral CT) veya renal ultrason yapabilir.
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