"Böbrek bağışı bekleyen 100 hastanın 3'ü nakil şansı buluyor"

İSTANBUL (AA) - Türk Böbrek Vakfı (TBV) Başkanı Timur Erk, Sağlık Bakanlığı verileri değerlendirildiğinde, kadavra donörden böbrek bağışı bekleyen her 100 hastanın ancak 3'ünün nakil şansı bulduğunu belirtti.

Erk, 3-9 Kasım Organ Bağışı haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, organ bağışının halen istenilen düzeye gelemediğine işaret ederek, organ bağışı ve organ nakli bekleyen hasta sayılarının, Türkiye'nin halen bağış ve nakil konusunda olması gereken konumundan çok uzakta olduğunu gösterdiğini anlattı.

Son yıllarda gerek ilgili bakanlıklar kanalıyla yürütülen çalışmalar gerekse artan kampanyalara rağmen organ bağışı konusunda istenilen düzeye gelinemediğine değinen Erk, şu bilgileri verdi:

"Güncel verilere göre, Türkiye'de toplam 79 bin son dönem kronik böbrek yetmezliği hastası bulunuyor. Bu sayı 2013 verilerinde 67 bin olarak kayıtlara geçmiş ve tablo son 5 yılda yüzde 18'lik artışı ortaya koymuştur. Aynı şekilde hemodiyaliz tedavisi alan hasta sayısı da yine son 5 yılda yüzde 20'lik artış göstermiştir. Sağlık Bakanlığı Ulusal Organ Bekleme Listesi'nde yaklaşık 25 bin hasta çeşitli

organ beklerken, bunların 23 binini böbrek hastası oluşturuyor."