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Böbrek bağışı hayatını kurtardı

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.10.2019 10:04 | Son Güncelleme

ANTALYA'da 11 yıldır kronik böbrek rahatsızlığı nedeniyle diyalize giren Metin Karatoy (46), beyin ölümü gerçekleşen hastanın bağışlanan böbreğiyle hayata tutundu.

Böbrek bağışı hayatını kurtardı

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da 11 yıldır kronik böbrek rahatsızlığı nedeniyle diyalize giren Metin Karatoy (46), beyin ölümü gerçekleşen hastanın bağışlanan böbreğiyle hayata tutundu. Diyalize girdiği süreçte baba olan Karatoy, "Kızımla geçireceğim zamanı diyalizde geçirdim" dedi.
Serik ilçesinde ortopedik ayakkabı imalatı yapan evli bir çocuk babası Metin Karatoy, 11 yıl önce rahatsızlığı nedeniyle kontrol için gittiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, kronik böbrek hastalığına yakalandığını öğrendi. Teşhis sonrasında ilaç tedavisi gören Karatoy, rahatsızlığının artması üzerine 2016'da diyalize girmeye başladı. Aile fertleri verici olmak için sıraya girdi ancak aile içinde uygun donör bulunamayınca Karatoy, kadavradan nakil için Sağlık Bakanlığı Ulusal Organ Nakil Bekleme Listesi'ne yazıldı. Metin Karatoy'a müjdeli haber 4 Ağustos günü geldi. Beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin bağışlanan böbreğinin Karatoy'a uyumlu olduğu bildirildi. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Organ Nakli Ünitesi'nde tetkikleri yapılan Karatoy'a, Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi tarafından kadavradan alınan böbrek 2 saat süren operasyonla nakledildi.
‘ÇOCUĞUMUN YANINDA OLAMADIM’
Sağlığına kavuşarak taburcu edilen Metin Karatoy, hastalıkla geçen 11 yılın acısını çıkarttığını söylerken tedavi gördüğü süreçte kızı Hidayet’in (5) dünyaya geldiğini ve istediği gibi zaman geçiremediğini belirterek, "Haftanın 3 günü diyalizde geçiyordu. Şimdi diyaliz yok, ailem ve çocuğumla daha çok zaman geçiriyorum. Organ bağışında bulunan aileye teşekkür ediyor, herkesin organ bağışında bulunmasını istiyorum. Çocuğumla geçirmem gereken zamanı diyalizde geçirdim. Çocuğumun özel günlerinde yanında olamadım. Bundan sonra hep yanında olmak istiyorum" dedi.
‘KONFORLU BİR HAYAT SÜRECEK’
Hastasıyla ilgili bilgi aktaran Prof. Dr. Bülent Aydınlı ise "Beyin kanaması sebebiyle beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları ailesi tarafından bağışlandı. Sağlık Bakanlığı'nın koordinesiyle organlardan bir böbrek Antalya'ya gönderildi. Hastalarımızdan Metin Karatoy'a uygun olduğu tespit edilen bu organı naklettik. Hastamızın durumu çok iyi, evinden takipleri yapılıyor. Hastamız bundan sonra rahat ve konforlu bir hayat sürecek. Diyalizde geçen zamanını ailesiyle geçirebilecek" dedi.
Canlı ile kadavradan yapılan böbrek nakilleri arasındaki farkla ilgili de bilgi veren Prof. Dr. Bülent Aydınlı, "Sonuç itibarıyla hem canlıdan hem kadavradan yapılan nakillerde kısmi farklılıklar olmasına rağmen böbreğin ömrü açısından belirgin bir fark bulunmuyor. Fakat biz herkesi organ bağışı konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Ülkemizde maalesef canlıdan nakil ile kadavradan bağış arasında çok büyük fark var. Kadavradan bağışları artırarak organ bekleyen on binlerce insana can olalım" diye konuştu.

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Böbrek bağışı hayatını kurtardı

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