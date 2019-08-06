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Böbrek hastalarına bayramda et tüketimi uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.08.2019 11:05 | Son Güncelleme

SBÜ Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hadim Akoğlu: - "Et tüketimine dikkat etmeyen ileri evre kronik böbrek hastalarında ve diyalize giren hastalarda kan asit düzeyinin artışına bağlı olarak beyin, kalp ve akciğer gibi organların fonksiyonlarında hayatı tehdit eden bozukluklar gelişebilir" - "Kurban eti pişirilirken ve tüketilirken ayrıca tuz eklenmemesi, mümkün olduğunca etin görünen yağından temizlenmesi ve kendi yağında pişirilmesi, pişirilmeden önce en az 24 saat dinlendirilmesi gerekmektedir"

DUYGU YENER - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hadim Akoğlu, Kurban Bayramı'nda aşırı et tüketiminin özellikle kronik böbrek ve hemodiyaliz hastaları için riskli olabileceği uyarısında bulundu.

Akoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda günlük et tüketiminin arttığını bu nedenle kronik böbrek ve hemodiyaliz hastalarının beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Kronik böbrek hastalarında yüksek protein alımının böbreklere hasar vererek hastalığın ilerlemesine yol açtığına dikkati çeken Akoğlu, "Vücuda giren protein miktarının artması hayatı tehdit eden koma gibi ciddi klinik tabloların gelişmesine yol açabiliyor. Proteinlerin sindirimi sonucu açığa çıkan metabolik ürünlerin de kanda tehlikeli düzeylere çıkması bu hastalar için risk oluşturuyor." dedi.

Akoğlu, fazla et tüketimi sonrasında böbrek hastalarının karşılaşabilecekleri sağlık sorunlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Aşırı miktarda et tüketimi kronik böbrek hastalarında kan üre miktarını artırarak iştahsızlık, bulantı ve kusma ile başlayıp komaya kadar ilerleyen bir süreci başlatabilir. Özellikle ileri evre kronik böbrek hastaları ve diyalize giren hastalarda diyetle alınan fazla miktardaki fosfor, kandaki kalsiyum ile birleşir ve çeşitli dokularda kalsiyum fosfat şeklinde çökerek kaşıntı, eklem ağrısı, görme keskinliğinde azalma ve damar sertliğinde artışa neden olur.

Ette bulunan proteinin sindirimi sonrası asit yükü fazla olan artık maddeler açığa çıkmaktadır. Et tüketimine dikkat etmeyen ileri evre kronik böbrek hastalarında ve diyalize giren hastalarda kan asit düzeyinin artışına bağlı olarak beyin, kalp ve akciğer gibi organların fonksiyonlarında hayatı tehdit eden bozukluklar gelişebilir."

- "Kurban eti kendi yağında pişirilmeli"

Doç. Dr. Hadim Akoğlu, kurban etini tuzlu tüketmenin günlük su tüketiminde artışa, ödem oluşumuna, kan basıncında ani yükselmelere, hipertansiyonu olan kronik böbrek hastalarında da tansiyon kontrolünün bozulmasına neden olabileceğini söyledi.

Kırmızın etin hem doymuş yağ hem de kolesterol içeriğinin yüksek olması nedeniyle kalp-damar hastalığı olan kronik böbrek hastaları tarafından dikkatli tüketilmesi gerektiğini ifade eden Akoğlu, özellikle ileri evre kronik böbrek hastaları ve diyalize giren hastalarda mide ve bağırsak rahatsızlıkları sık görüldüğünden kurban etinin taze tüketilmesinin şişkinlik ve hazımsızlığa neden olabileceğini belirtti.

Akoğlu, kronik böbrek hastalarının ve diyalize giren hastaların Kurban Bayramı sürecinde kendilerine hekim kontrolünde verilen diyetlere uymaları gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Diyet listelerinde böbrek hastalığının derecesine ve hastanın ideal vücut ağırlığına göre alınması gereken protein miktarları belirlenmiştir. Bu miktarlar Kurban Bayramı süresince uygun kurban eti miktarına rahatça uyarlanabilir. Böylece hastalar fazla et tüketimine bağlı açığa çıkan zararlı maddelerden rahatça korunabilirler. Kurban eti pişirilirken ve tüketilirken ayrıca tuz eklenmemesi, mümkün olduğunca etin görünen yağından temizlenmesi ve kendi yağında pişirilmesi, pişirilmeden önce en az 24 saat dinlendirilmesi gerekmektedir."

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böbrek Doç. Dr. Hadim Akoğlu Et kurban bayramı Sağlık Bilimleri Üniversitesi

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