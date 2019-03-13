Böbrek hastalığında ürkütücü rakam: 10 milyon kişi hasta

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Tıp Fakültesi Nefroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Türkiye’de yaklaşık 10 milyon kişinin böbrek hastası olduğunu söyledi.

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı binasında, ‘Dünya Böbrek Günü’ nedeniyle düzenlenen basın toplantısında konuşan, Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Tıp Fakültesi Nefroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Türkiye’de her 6 kişiden birisinin toplamda da yaklaşık 10 milyon kişinin böbrek hastası olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Sedat Üstündağ, “Böbreğimizin sesini dinlememiz gerektiğini, böbreğimizin bize bir şeyler anlatmaya çalıştığı zaman onun dilinden anlamazsak, teşhiste çok geciktiğimizi, bunun da teker teker hem insanları hem de toplumun sağlığına çok önemli zararlar verdiğini hatırlatmak için bir aradayız” dedi.

"Gece bir defa bile idrara çıkıyorsanız dikkat"

Prof. Dr. Üstündağ, böbrek hastalarının teşhisinin çoğu kez rastlantıyla olduğunu hatırlatarak, "Örneğin gece idrara çıkmaya başlıyor kişi, eğer gece hiç idrara çıkmazken idrara çıkmaya başlıyorsanız, gece bir defa bile çıkıyor olsanız, böbreğinizin bozulmaya başladığının göstergesidir" ifadelerini kullandı.