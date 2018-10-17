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Böbrek hastası kadın, gazetecinin böbreğiyle hayat tutundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 16:04 | Son Güncelleme

Antalya'da 29 yıldır kronik böbrek yetmezliği çeken Ayşe Akdemir, beyin ölümü gerçekleşen gazeteciden nakledilen böbrekle sağlığına kavuştu - Sağlına kavuşan Akdemir: "Ben yıllarca ümit ettim, Allah'ım da adını Ümit gönderdi"

Antalya'da 29 yıldır kronik böbrek yetmezliği çeken Ayşe Akdemir, beyin ölümü gerçekleşen ve organları bağışlanan gazeteci Ümit Zehir'den nakledilen böbrekle iyileşmenin mutluluğunu yaşıyor.

İstanbul'da, 15 yaşındayken yüksek tansiyon şikayetiyle gittiği hastanede idrar yolu enfeksiyonu teşhisi konulan Akdemir, 21 yaşında kronik böbrek yetmezliği hastası olduğunu öğrendi.

İldeki çeşitli hastanelerde tedavi gören, böbrek nakli için Sağlık Bakanlığının organ ve doku nakil listesine alınan Akdemir, 13 yıl periton diyalizi, 4 ay da hemodiyaliz yaptı.

Ailesiyle bir yıl önce Antalya'ya taşınan Akdemir, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine devam etti. Hastalığında son aşamaya gelen Akdemir'e, tedavi gördüğü hastanede, beyin ölümü sonucu organları bağışlanan gazeteci Ümit Zehir'in böbreği nakledildi.

Organ Nakli Merkezinin sorumlu hekimi Doç. Dr. Tuğrul Çakır başkanlığındaki ekip tarafından yapılan nakille hayata tutunan Akdemir, yeniden sağlığına kavuşmanın sevincini yaşıyor.

- "Beni gazeteci hayata bağladı"

Akdemir (44), gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukluğundan bu yana böbrek hastalığıyla mücadele ettiğini, 29 yıldır da böbrek nakli olmanın hayalini kurduğunu söyledi.

İstanbul ve Antalya'da 14 yıldır organ nakil bekleme listesinde bulunduğunu anlatan Akdemir, "14 yıl sonra ilk defa 21 Eylül akşamı 23.30'da telefonum çaldı. Hastaneden böbrek çıktığını bildirdiler. Hemen hastaneye koştum, tahliller yapıldı, böbrek bana uyumlu çıktı." dedi.

Nakilden sonra hayatının rüya gibi olduğunu belirten Akdemir, su içebilmenin, her gün diyalize gitmemenin güzel bir duygu olduğunu aktardı.

Akdemir, "Allah rahmet etsin, beni bir gazeteci hayata bağladı. Ben yıllarca ümit ettim, Allah'ım da adını Ümit gönderdi. Böbreğimin ismini de Ümit koydum. Yeni bir hayat, onlara sürekli dua ediyorum." dedi.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) üyesi gazeteci Ümit Zehir, 21 Eylül'de beyin kanamasına bağlı hayatını kaybetmişti.

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Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi böbrek nakli Tuğrul Çakır Ümit Zehir

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