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Böbrek hastası kedi için sokakta dans

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 12:02 | Son Güncelleme

ANKARA'da dans eğitmeni Veli Kurt (42) ve Nadire Aslan (30), arkadaşları Sevde Şahin'in böbrek yetmezliği bulunan kedisi 'İris'in tedavisi için caddede dans ediyor.

Böbrek hastası kedi için sokakta dans

Haluk KARAASLAN-Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da dans eğitmeni Veli Kurt (42) ve Nadire Aslan (30), arkadaşları Sevde Şahin'in böbrek yetmezliği bulunan kedisi 'İris'in tedavisi için caddede dans ediyor.
Sevde Şahin'in beslediği 5 yaşındaki kediye, geçen yılın başında kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Tedavisine başlanan 'İris'in ilaçları yurt dışından getirildi. Eski dansçı Şahin, özel bir tedavi gören 'İris'in ilaçlarını bir süre sonra yurt dışından getirmekte zorluk yaşadı. Bunun üzerine Şahin'in arkadaşları Veli Kurt ile Nadire Aslan, 'İris'in tedavisine destek olmak için 2 hafta önce Çankaya Tunalı Hilmi Caddesi'nde dans etmeye başladı. İş çıkışı, halkın yoğun olduğu saatlerde caddede dans eden Kurt ve Aslan'a, bazı günler kedinin sahibi Sevde Şahin de eşlik ediyor. Dans ile elde edilen gelir, 'İris'in tedavisinde kullanılıyor.
'İRİS' İÇİN BİR ARAYA GELDİK'
Nadire Aslan, 'İris' için arkadaşı Veli Kurt ile dans ettiklerini söyleyerek, "İris'in ilaç masraflarına destek amacıyla dans ediyoruz. Son bir yıldır beraber dans etmiyorduk; ama 'İris' için bir araya geldik. Daha önceleri de bir kedi ve köpek için dans etmiştik. Maalesef köpeği kurtaramasak da, kedi göz ameliyatı oldu. Şimdi de umarım 'İris'in ilaçlarını getirip, tedavisini karşılayacağız. Kan tahlili, muayene ücreti, yurt dışından gelen ilaçlar çok fazla tutuyor. Umarım 'İris'e faydamız olur" diye konuştu.
'ÇOK ZOR BİR HASTALIK'
Bir dönem dans eğitmenliği de yapan Sevde Şahin, 'İris'e doğumundan bu yana baktığını söyledi. 'İris'e geçtiğimiz yılın başında böbrek yetmezliği teşhisi konulduğunu belirten Şahin, "Çok zor, ilgi isteyen bir hastalık. Hayvanlar için diyaliz merkezi yok. Biz dünyada üretilen ilaçları bulup, getirmeye çalışıyoruz. İlaçları getirebilmemiz için bir de bakanlık izni gerekiyor. Şimdiye kadar dans ederek 300 lira topladık. 'İris'in ömür boyu tedaviye ihtiyacı var. Bazen ilaçları bulamayınca kedimiz çok kötüleşiyor ve toparlaması çok uzun süre alıyor" dedi.

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Böbrek hastası kedi için sokakta dansBöbrek hastası kedi için sokakta dansBöbrek hastası kedi için sokakta dansBöbrek hastası kedi için sokakta dans

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