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Böbrek hastasının 6 yıllık bekleyişi mutlu sonla bitti

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.08.2019 11:25 | Son Güncelleme

Edirne'de böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını diyalize bağlı sürdüren Raşit Çatalkaya, beyin ölümü gerçekleşen kişiden nakledilen böbrekle sağlığına kavuştu - ÇOMÜ Organ Nakli Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan: - "Hastamız geçen Ramazan Bayramı'nın birinci gününde böbrek nakli için merkezimize müracaat etti. Bir başka bayrama denk geldi, Kurban Bayramı'ndan 3 gün önce bir hastamızdan alınan böbreği kendisine naklettik" - Raşit Çatalkaya: "Herkes organlarını bağışlasın. Toprak olmasın, can olsun. Nakil oldum ve iki bayramı bir arada yaşadım"

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Böbrek yetmezliği nedeniyle 6 yıl boyunca yaşamını diyalize bağlı sürdüren Raşit Çatalkaya, yaklaşık 3 ay önce yaptığı başvurunun ardından uygun organ bulunması üzerine Çanakkale'de gerçekleştirilen nakil işlemiyle sağlığına yeniden kavuştu.

Edirne'de ikamet eden 48 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Raşit Çatalkaya, 6 yıl önce böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize girmeye başladı.

Sağlık sorunları nedeniyle tuvalete çıkamayan, istediği kadar su içemeyen Çatalkaya'nın sosyal hayatı da bu süreçte zarar gördü.

Eşinin ısrarıyla organ nakline ikna olan Çatalkaya, yaptığı araştırmaların ardından yaklaşık 3 ay önce Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinin Organ Nakli Merkezine müracaat etti.

Nakil bekleyen Çatalkaya'ya, beyin ölümü gerçekleşen 42 yaşındaki erkek hastanın bağışlanan organları umut oldu. Çatalkaya'yı arayan merkez yetkilileri, naklin yapılacağını belirterek onu Çanakkale'ye davet etti. Edirne'den gelen Çatalkaya, başarılı geçen nakil işlemiyle adeta ikinci kez hayata "merhaba" dedi.

ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, AA muhabirine, her yeni organ naklinin yeni bir yaşam için umut olduğunu söyledi.

Türkiye'de organ nakli konusunda bilinçlenmenin arttığını vurgulayan Alan, Raşit Çatalkaya'nın yaklaşık 6 yıl önce hipertansiyona bağlı olarak her iki böbreğinin işlevini yitirdiğini aktardı.

Hastanın bu süreçte yaşamını diyalize bağlı sürdürdüğünü dile getiren Alan, şöyle devam etti:

"Bu süre zarfında birkaç merkeze kaydını yaptırdı ama maalesef bekleyen hasta sayısı çok olduğu için kendisine sıra gelmedi. Hastamız geçen Ramazan Bayramı'nın birinci gününde böbrek nakli olmak için merkezimize müracaat etti. Bayram bitiminde kaydını yaptırdı. Aradan 3 ay gibi kısa bir süre geçmesine rağmen yine tesadüftür ki bir başka bayrama denk geldi, Kurban Bayramı'ndan 3 gün önce bir hastamızdan alınan böbreği kendisine naklettik. Başarılı bir ameliyat oldu. Ameliyattan önce idrar çıkaramazken, şimdi ameliyattan sonra günde 3 litreye yakın bir idrar çıkışı var. Böbrek fonksiyonları da tamamen normale döndü."

- "İki bayramı bir arada yaşadım"

Raşit Çatalkaya ise sağlığına yeniden kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yıllarca diyalize girdiğini aktaran Çatalkaya, "Son zamanlarda bayılıyordum. Allah'ın bir hikmeti diyelim, buraya başvurduk. 3 ay gibi kısa bir sürede böbrek çıktı. Allah herkesten razı olsun. Herkes organlarını bağışlasın. Toprak olmasın, can olsun. Kurban Bayramı'na 2-3 gün kala böbrek çıktı. Nakil oldum ve iki bayramı bir arada yaşadım." diye konuştu.

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