Böbrek kanseri belirti vermiyor ama... En etkili tedavi cerrahi!

Böbrek kanserinin genellikle belirti vermediğine dikkat çeken Anadolu Sağlık Merkezi Üroloji Uzmanı ve Üroonkoloji Merkezi Direktörü Prof. Dr. Cemil Uygur, “Günümüzde böbrek kanserleri henüz belirti vermeden başka nedenlerle yapılan görüntüleme tetkikleri sırasında fark edilir. Genellikle belirtisi yoktur. Nadiren ağrı, idrarda kanama olabilir. Böbrek kanseri erkeklerde kadınlara göre 2 kat daha fazla görülüyor” açıklamasında bulundu. Böbrek kanserinin çok önemli ancak tedavi edilebilir bir sağlık sorunu olduğuna ve böbrek kanserinin neredeyse 10 bin kişiden birinde görüldüğüne dikkat çeken Anadolu Sağlık Merkezi Üroloji Uzmanı ve Üroonkoloji Merkezi Direktörü Prof. Dr. Cemil Uygur, “Böbrek kanserlerinde ağrı ile alarm verme noktası, kanserin çok yol kat etmiş olduğu bir aşamadır. O nedenle böbrek kanserinin olabildiğince erken aşamada yakalanması hem hastanın kanserden hayatını kaybetmesini hem de böbreğin kaybedilmeyip korunarak sadece kanserin alınmasına olanak sağlanan bir durumdur” dedi.

BÖBREK KANSERİ BELİRTİ VERMİYOR, BAŞKA SEBEPLERLE DOKTORA GİDENLERDEN YAKALANIYOR İdrarda kan görülmesinin böbrek kanseri için işaret olabildiğini söyleyen Üroloji Uzmanı ve Üroonkoloji Merkezi Direktörü Prof. Dr. Cemil Uygur, “Bunun yanı sıra karında kitle ya da bir sertliğin ele gelmesi de diğer belirtiler arasında yer alır. Biz başka sebeplerle (karın ağrısı, safra kesesi, sindirim şikâyeti gibi sıkıntılar) doktora giden hastalarımızdan istenen ultrason, tomografi ya da MR görüntülemelerinde böbrek kanserini tesadüfen yakalıyoruz. Tümör küçük aşamada olduğunda ise böbrek kanseri tam olarak tedavi edilebiliyor. Bu nedenle böbrek kanserinin belirti vermesini beklemeden düzenli check-up programlarına başvurmak, hastalığın tedavi edilebilecek aşamada yakalanmasına olanak sağlayan bir durum” şeklinde konuştu. BÖBREK KANSERİ ERKEKLERDE 2 KAT DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR Böbrek kanserinin nedenlerinin tam olarak bilinmediğine dikkat çeken Prof. Dr. Cemil Uygur, “Ancak bazı risk faktörleri var. Böbrek kanseri genellikle orta-ileri yaşlarda daha çok karşımıza çıkıyor. Erkeklerde kadınlara göre 2 kat daha fazla görülüyor. Sigara, hipertansiyon, böbrek kanserinin gelişimi ile ilgili olabilir. Aşırı kilo ya da yüksek kolesterol içeren yiyecekler ve aşırı miktarda kırmızı et tüketilmesi de böbrek kanserlerinin gelişimine zemin hazırlıyor olabilir” dedi. Bunun yanı sıra bir de ailesel kanserlerin olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Cemil Uygur, “Örneğin genetik değişime sahip olan ailelerde seri olarak, üstelik 2 böbreği de etkileyecek kanserler gelişebilir. Bu nedenle kanserin ailesel ya da başka sebeplerle olması değil, ne kadar erken yakalandığı önemli. Tüm kanserlerde olduğu gibi böbrek kanserinde de erken tanı, tedavinin başarısı açısından önem taşıyor” açıklamasında bulundu.