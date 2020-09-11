Böbrek kanseri tehlikesi! Erkekleri uyardı: 2 kat daha fazla görülüyor

Herkesin özellikle 40 yaşından sonra rutin üroloji kontrolüne gitmesi gerektiğini vurgulayan Emsey Hospital Üroloji uzmanı Doç.Dr. Serdar Aykan, sigara kullanımının böbrek kanseri oluşumunu kesin olarak artırdığını belirtti. Doç. Dr. Serdar Aykan, doğuştan olan bazı böbrek hastalıkları (at nalı böbrek, polikistik böbrek hastalığı gibi) ve bazı sistemik hastalıkları (von Hippel-Lindau sendromu gibi) olanlarda böbrek kanserinin daha sık görüldüğünü söyledi.

“SİNSİ BİR KANSER TÜRÜ”

Böbrek kanserinin doğuştan ve genetik faktörlerin dışında sigara, yan etkenler olarak da erkek olmak, obezite, ilaç kullanımı, uzun süre ağrı kesici kullanmak, diyaliz, belli başlı kimyasallara maruz kalmak da kanserin oluşmasında önemli nedenlerden.

Böbrekteki tümörler genellikle erken evrelerde belirti vermediğinin altını çizen Üroloji uzmanı Dr. Serdar Aykan, hastalığın genelde yüzde 10-15’inde belirti verebildiğini ve belirtilerin meydana geldiğinde ise kanserin genellikle ileri safhalara ulaştığını söyledi.

Birçok vaka herhangi bir nedenle yapılan “check up” programları gibi USG görüntüleme sırasında tesadüfen saptanmaktadır. Böbrek kanserleri en çok akciğere metastaz yapabilir. Tümör çapı büyüdükçe, metastaz yapma riski de arttığını söyleyen Doç. Dr. Aykan, bu durumda ortaya çıkan semptomları şöyle sıraladı: