HABER

Böbrek kanserinde önemli gelişmeler

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.03.2019 14:16 | Son Güncelleme

Üroloji ve Üroonkoloji Uzmanı Prof.

Böbrek kanserinde önemli gelişmeler

Üroloji ve Üroonkoloji Uzmanı Prof. Dr. Can Öbek, dünya çapında böbrek kanserine dikkat çekmek için Mart, farkındalık ayı ve ayın 14’ü ise Dünya Böbrek Günü olarak kutlandığını belirterek, gittikçe artan hastalığa dair en güncel bilgileri paylaştı, uyarılarda bulunuyor.
Böbrek kanseri konusunda son yıllarda tıp dünyasında günlük pratik standartları değiştirecek kadar önemli yeni gelişmeler olduğunu kaydeden Prof. Dr. Can Öbek, “Bunların arasında ise en önemlisi, hastalığın ilerlediği ve böbrek dışına çıktığı, yani metastaz yaptığı evre için geçerli. Son iki yılda tamamlanan ve sonuçları yayınlanan uluslararası çalışmalar, metastazı olan böbrek kanserli hastaya yaklaşımı değiştirdi. Önce böbreği ameliyatla çıkartıp sonra ilaç tedavisi vermek yerine artık, istisnai durumlar dışında, tedaviye önce sistemik ilaç tedavisi ile başlanıyor ve alınacak yanıta göre sonrasında cerrahi için tekrar bir değerlendirme yapılıyor. Bu gelişme, tarihi ve önemli bir değişimdir” dedi.
Prof. Dr. Can Öbek, metastazlı hastalar için bir diğer önemli gelişme ise kullanılan ilaç tedavilerinde görüldüğünü dile getirerek, “Birkaç yıldır kullanılan ve son yılların altın standardı kabul edilen ‘akıllı ilaç’ların artık tek başına en iyi tercih olmadığı öğrenildi. Şubat 2019’da ABD’de San Francisco’da yapılan “Amerikan Kanser Derneği Genito-Üriner Kanser Toplantısı”nda iki çok değerli çalışmanın verileri açıklandı ve aynı gün yayınlandı. Buna göre, akıllı ilaç ve bağışıklık sistemi üzerinden etkili olan immünoterapi ilaçlarının birlikte kullanımının, tek başına akıllı ilaçtan çok daha etkili olduğu ve yaşam süresini ciddi olarak uzatabildiği gösterildi. Bu gelişme, ileri evredeki hastalar için son derece ümit verici güzel bir haber olarak değerlendirilmelidir” diye konuştu.
Üç bela: Sigara, obezite, yüksek tansiyon
Prof. Dr. Can Öbek, böbrek kanserinin tüm kanserler içinde yüzde 2-3 oranında görüldüğünü ve son yirmi yılda hastalığın sıklığında artış gözlendiğini belirtti. Prof. Dr. Can Öbek, “Böbrek kanseri tedavi edilmediği takdirde çevre doku ve uzak organlara yayılabiliyor. Bu nedenle erken evrede tanı konması, tedavinin başarılı olması ve iyileşme şansının yükselmesinde de etkili oluyor. Sigara tüketimi, obezite ve yüksek tansiyonun böbrek kanserine yol açtığı saptanmış üç çevresel faktör. Bu faktörlerin dışında bazı böbrek kanseri tipleri ailevi geçişli olabilir.
Hastalık erkelerde kadınlara göre biraz daha sık gözleniyor (oran olarak 1,5 : 1 ). Hastalığın sıklık olarak zirve yaptığı yaş aralığı ise 60-70 arası, fakat daha genç ve daha yaşlılarda da görülüyor. Böbrek kanserleri genellikle evresi ilerlediği dönemlerde bulgu veriyor. İdrarda kanama, bel bölgesinde ağrı ve/veya şişlik bu hastalığın belirtileri olabilir.” diye konuştu.
Erken teşhis önemli!
Günümüzde böbrek kanserlerinin yarısından fazlasının teşhis edilmesi, başka nedenlerle gerçekleştirilen radyolojik görüntülemelerde (US, tomografi veya MR) tesadüfen saptanmasıyla olduğunu ifade eden Prof. Dr. Can Öbek, açıklamasını şöyle sürdürdü;
“Tesadüfen saptanan tümörler genellikle daha erken evrededir ve tedavi edilmesi daha kolaydır. Böbrek kanserleri bazen vücutta sistemik bazı bulgulara da yol açabilir (paraneoplastik sendrom). Yüksek tansiyon, kilo kaybı, ateş, kansızlık veya kan sayımında yükseklik, kan kalsiyum seviyesi yükselmesi bunlardan bazılarıdır.
Diğer taraftan böbrekte saptanan kitlelerin hepsi kanser değildir, fakat günümüzdeki radyolojik görüntüleme yöntemleri ile de genellikle hangisinin iyi huylu, hangisinin kötü huylu olduğunun ayırımını kesin olarak yapabilmek mümkün değildir. Tümör kitlesinin çapı büyüdükçe, kötü huylu olma olasılığının arttığı biliniyor. Çapı dört santimin altında olan kitlelerin iyi huylu olma oranı ise yaklaşık yüzde 30 civarındadır.
Genel anlamda böbrekte kitle varlığında biyopsi standart bir uygulama değildir, fakat kişisel bazda ve özel durumlarda yapılması gerekebilir.
Robotik cerrahi ideal tedavidir
Böbrek kanserinde temel tedavi cerrahidir. Mümkün olan tüm durumlarda kanserli bölgenin çıkartılıp, sağlam böbrek dokusunun korunması esastır ve bu durum hastanın uzun vadede kalp hastalıkları riskini de azaltır. Bu ameliyat günümüzde robot yardımlı ve kapalı yöntemle güvenle gerçekleştiriliyor. Robotik cerrahi sonrası hastanın iyileşme süreci çok daha hızlı ve kolay olup hasta günlük aktivitesine hızla dönebiliyor. Kitlenin büyük olduğu ve sadece kitlenin çıkartılmasının mümkün olamadığı durumlarda, hastalıklı böbreğin tamamı çıkartılıyor. Kişi tek sağlam böbrekle her türlü fonksiyonunu sürdürebilir. Yaşlı ve/veya genel durumu iyi olmayan kişilerde, 4cm altındaki tümörlerde ameliyat yapmadan belirli aralarla hastalığın seyrini izlemek bir seçenek olabilir.”
Prof. Dr. Can Öbek böbrek kanseri konusunda son olarak şu öneride bulundu;
“Sağlıklı bir yaşam tarzını benimseyin! Temiz su tüketin, egzersiz yapın, sağlıklı beslenin, sigara kullanmayın. Kan şekerinizi ve tansiyonunuzu kontrol altında tutun. Düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmeyin. Eğer doğru önlemler alınırsa birçok böbrek hastalığı öngörülebilir, ertelenebilir veya kontrol altına alınabilir.”

PARTNERToz haline getirip tüketirseniz...Toz haline getirip tüketirseniz...
Yüzyılın Beyin Cerrahı Prof. Dr. Yaşargil’e Fahri Doktora tevdi verildiYüzyılın Beyin Cerrahı Prof. Dr. Yaşargil’e Fahri Doktora tevdi verildi
Vm Medical Park Bursa’da coşkulu 14 Mart kutlamasıVm Medical Park Bursa’da coşkulu 14 Mart kutlaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Flaş sözler! İlleri tek tek sıralayıp 'patlama yapacağız' dedi!

Flaş sözler! İlleri tek tek sıralayıp 'patlama yapacağız' dedi!

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Akıllı lens ile tanışın!

Akıllı lens ile tanışın!

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı'ndan 'salgın' açıklaması

Sağlık Bakanı'ndan 'salgın' açıklaması

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor! Avrupa'nın en büyüğü...

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Sağlık Bakanı: 41 ilaçta arz sıkıntısı bu hafta son bulacak

Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Propolis tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Bakan Selçuk duyurdu! SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek

İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.