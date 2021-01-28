Böbrek kumuna ne iyi gelir? Bu belirtiler varsa işte yapmanız gerekenler

Böbrek kumu genetik faktörler, kötü beslenme, fazla karbonhidrat tüketimi, az hareket etmek, az su içmek, kilo, vitamin eksikliği ve fazlalığı nedeniyle oluşabilir.
Eğer bir kişide böbrek kumu var ise, öncelikle idrarın çalkalanması gerekir. Bundan kasıt, bol su içmek, idrarın drenajının artması, bol hareket, saçık banyo, sauna, termafor denilen sıcak uygulamalar, dışarıdan alınan kalsiyum ve “D” vitamini içeren besinlerin azaltılması, “C” vitaminin alınması bu tür hastalıkların azaltılmasında yardımcı olur.
Eğer bir kişi de taş veya kum olduysa bunun tekrarlanması beklenebilir. Diyet yada beslenme şeklini değiştirmediği müddetçe veya genetik faktörler sürdüğü sürece bunların tekrarlanması olasıdır; ancak bunların süresini azaltmak mümkündür. Bunlarda da bol sıvı, hareket ve sporla azaltılabilir.
Bu hastalarda genetik faktörler ön planda olduğu için kum veya taş olasılığı fazla. Bunun tekrarlanmasını azaltmak olasıdır. Fiziksel aktivitede artma, kilo almamak, dışardan kalsiyimun içeren vitaminlerin azaltılması ve C vitamini almak bu süreci etkileyecektir.
Böbrek kumu sorunu yaşayanlar bol su, C vitamini (C vitaminin de belli bir miktarı taş koruyucu etkisi var. Fazla miktarının da taş yapıcı etkisi var.) D vitaminlerinin kullanılması, kilo artısı veya kilolu olmanın da taş oluşumunda negatif etkisi bulunmaktadır. Bol su tüketmek idrarın diranajını arttırmak için faydalı olacaktır.
Böbrek kumunun tedavisinde, eğer taş küçükse bunlara kum demekteyiz. Bunların tedavisinde idrar yolunu genişletici ilaçlar verilebilir. Sıcağın aynı şekilde idrar yollarını genişletici etkisi bulunmaktadır. Bol su tüketmek idrar diranajını arttıracağı için böbrek kumlarını yada küçük kristalleri aşağı indirebilir. Eğer bir kişi de sistin dediğimiz taşa bağlı sistin üreye bağlı bir taş oluşuyorsa onun tedavisi ilaçlarla gerekir. Bunun için düşen taşın kimyasal analizinin yapılması ve buna göre de taş tedavisinin seçilmesi daha gerçekçi olur.
Saunlar, hamalar, jakuziler idrar yollarını genişlettiği için tedavi de önemli bir faktördür. Bazı vitaminlerinin, limon suyunun kullanılması taş veya kum sıklığını azaltan bir faktördür.
Böbrek kumunu dökme süresi taşın veya kumun yerine göre değişiyor. Eğer böbreğin içinde ve alt bölge de ise yer çekiminin etkisiyle düşmesi daha zor olduğu için daha zahmetli olabilir. Ama böbreğin orta ve üstünde ki kumlar daha kolay düşer. Bunun için kişinin söylenilen tedavi şekline uymasına bağlı olarak genellikle 1- 2 güne kurtulmak mümkündür.
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