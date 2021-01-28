Böbrek kumuna ne iyi gelir? Bu belirtiler varsa işte yapmanız gerekenler

Böbrek kumu genetik faktörler, kötü beslenme, fazla karbonhidrat tüketimi, az hareket etmek, az su içmek, kilo, vitamin eksikliği ve fazlalığı nedeniyle oluşabilir.

BÖBREK KUMU NASIL DÖKÜLÜR?

Eğer bir kişide böbrek kumu var ise, öncelikle idrarın çalkalanması gerekir. Bundan kasıt, bol su içmek, idrarın drenajının artması, bol hareket, saçık banyo, sauna, termafor denilen sıcak uygulamalar, dışarıdan alınan kalsiyum ve “D” vitamini içeren besinlerin azaltılması, “C” vitaminin alınması bu tür hastalıkların azaltılmasında yardımcı olur.

BÖBREK KUMU TEKRARLAR MI?

Eğer bir kişi de taş veya kum olduysa bunun tekrarlanması beklenebilir. Diyet yada beslenme şeklini değiştirmediği müddetçe veya genetik faktörler sürdüğü sürece bunların tekrarlanması olasıdır; ancak bunların süresini azaltmak mümkündür. Bunlarda da bol sıvı, hareket ve sporla azaltılabilir.

Bu hastalarda genetik faktörler ön planda olduğu için kum veya taş olasılığı fazla. Bunun tekrarlanmasını azaltmak olasıdır. Fiziksel aktivitede artma, kilo almamak, dışardan kalsiyimun içeren vitaminlerin azaltılması ve C vitamini almak bu süreci etkileyecektir.