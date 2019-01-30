Böbrek nakilli genç kadının annelik heyecanı

Yaklaşık 2 yıl mahkum olduğu diyalizden babası Bayram Abeş’ten nakledilen böbrekle kurtulan Dilber Abeş Koç, ikinci hayatında yuva kurarak, tüp bebek yöntemiyle hamile kaldı. Hamileliğinde 31 haftayı dolduran ve bebeğini doğuracağı günü heyecanla bekleyen genç kadın, “Çok mutluyum, rüyada gibiyim. Böbrek nakli olmuş kadınlara, erkeklere sesleniyorum. Hayatta her şey olabiliyor, sadece inanın ve sabredin” dedi.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşayan Fatma (49) ve Bayram Abeş’in (55) iki çocuğunun büyüğü olan Dilber Abeş Koç (30), 2008 yılında baş ağrısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvurdu. Dilber Abeş Koç’a, İzmir’de Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde böbrek yetmezliği tanısı konuldu ve diyalize başlandı. Bir süre diyaliz için İzmir’e gelip giden Koç, yaşamını evde periton diyaliz yaparak sürdürdü. Balıkesir-İzmir arasında mekik dokuyan Koç, babasının ısrarları sonucunda böbrek naklini kabul edince, 2010’da İzmir Kent Hastanesine başvurdu. Tetkikler sonucunda uygun verici olduğu saptanan baba Abeş’in bağışladığı böbreği, 2 Temmuz 2010’da Opr. Dr. Işık Özgü’nün başkanlığındaki ekip tarafından genç kıza nakledildi. Başarıyla geçen nakil, Koç için yeni bir hayatın başlangıcı oldu.

Koç, sonra da teyzesi Şamile Koç’un kayınbiraderi Mehmet Koç (33) ile yaşamını birleştirdi. Koç, Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok’un anne olabileceğini söylemesi üzerine geçtiğimiz Mart’ta İzmir Kent Hastanesi Tüp Bebek Merkezine başvurdu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Dilek Aslan tarafından 4 Temmuz 2017’de embriyo transferi gerçekleştirildi ardından da gebelik gelişti.

“Babam çok ısrarcı oldu, beni umutlandırdı”

Gebeliğinde 31 haftayı dolduran Dilber Abeş Koç, rutin kontrolünde doktorlarıyla bir araya gelip, heyecanını paylaştı. Kendisini rüyada hissettiğini belirten Koç, "Diyaliz çok zor bir süreçti. Nakilden sonra da enfeksiyona karşı maskeyle dolaşıyordum. Nakilden sonra doktorlarım her şey yolunda, evlenebilirsin, anne olabilirsin diye izin verdiler. Eşimle tanışıyorduk, biraz da büyüklerimiz aracı oldu evlenmeye karar verdik. Evlendik dört yıl oldu. Üçüncü yıldan sonra bebek düşündük ve yine Kent Hastanesi’ne başvurduk. İlk başta sorunlar yaşadık, düşük tehlikesi atlattım. Şimdi 31 haftalık hamileyim, erkek bebek bekliyoruz, bebeğimin gelişimi de çok iyi, gelişimi bir hafta önden gidiyor. Allah nasip ederse 10-15 Mart gibi bebeğimizi kucağımıza alacağız. O zamanlar hayal bile edemiyordum. Zaten evlenip, çocuk sahibi olmayı hayal bile edemiyorsun o süreçte. Babam çok ısrarcıydı. Nakil olmuş kişilere beni götürüyor, konuşturuyordu. Ben hep bir sorun çıkar, nakil de olamam diye düşünüyordum. Babam beni umutlandırdı. Her şey çok güzel, şu anda çok mutluyum, rüyalarda gibiyim. Nakil olmuş bayanlara, erkeklere sesleniyorum; her şey olabiliyor hayatta sadece inansınlar ve sabretsinler" ifadelerini kullandı.

Eşe böbrek nakilli olduğu, yine hastalanıp sorunlar yaşar diye çevresinden evlenmemesi için uyarılar yapıldığını belirten bir fabrikada işçi olan Mehmet Koç, “Bu sözlere karşılık ben evlenmek, mutlu olmak istediğimi söyledim ve evlendim. Çok mutluyum. Bebeğimizin kalp seslerini duyunca ağladım, hatta yanımda hemşire hanım vardı birlikte ağladık. Çok heyecanlıyım” dedi.