Böbrek nakli beklerken, organları 2 hastaya umut oldu

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, böbrek yetmezliği nedeniyle 10 yıldır diyalize giren Hakverdi Kayar (42), 5 gün önce beyin kanaması geçirerek, hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan ve dün gece beyin ölümü gerçekleşen Kayar'ın alınan karaciğeri ve korneası, 2 hastaya umut oldu.

Konya'da yaşayan ve şehirlerarası yolculuk yapılan otobüslerde muavin olarak çalışan Hakverdi Kayar, böbrek yetmezliği nedeniyle 10 yıl önce diyalize girmeye başladı. Uygun böbrek bekleyen Kayar, 5 gün önce evinde rahatsızlandı. Kayar, ailesinin çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kayar'ın yapılan kontrollerinde beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Kayar, ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Hakverdi Kayar'ın tüm müdahalelere rağmen dün gece beyin ölümü gerçekleşti.

ORGANLARI BAĞIŞLANDI

Organ bağışı için Kayar ailesiyle görüşen doktorlar, aile fertlerinin onayıyla Hakverdi Kayar'ı ameliyata aldı. Ameliyatla Kayar'ın sağlıklı olan karaciğeri ve korneası alındı. Karaciğer ve kornea, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde nakil bekleyen 2 hastaya nakledilmek üzere götürüldü.

'BİZİM ÇEKTİKLERİMİZİ BAŞKALARI ÇEKMESİN'

Aile üyelerinin doktorlara, Hakverdi Kayar'ın uzun zamandır böbrek rahatsızlığı çektiğini, kendilerinin yaşadığı sıkıntıyı başkalarının yaşamamasını istedikleri için organ bağışına izin verdiklerini söyledikleri öğrenildi.

Hakverdi Kalay'ın cenazesinin, bugün öğle vakti kılınacak namazın ardından Elmacı Mahallesi Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

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