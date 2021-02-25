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Böbrek naklinin espri konusu yapılması Selena Gomez hayranlarını kızdırd

25.02.2021 17:28 | Son Güncelleme:
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Böbrek naklinin espri konusu yapılması Selena Gomez hayranlarını kızdırd

Selene Gomez ve kendisine bir böbreğini veren yakın arkadaşı Francia Raisa, 2017'de böbrek nakli sonrası hastanede verdikleri pozun TV'de espri konusu yapılmasıyla gündeme geldi. İkilinin hayranları, "Hiç komik değil" diyerek ünlü isimleri savundu.

Ünlü şarkıcı Selena Gomez ve yakın arkadaşı oyuncu Francia Raisa, Twitter’da trendler arasına yükseldi. “Selena ve Francia’ya saygı” sözüyle sosyal medyada gündeme gelen ikilinin Çin’de bir eğlence programına konu edildiği görüldü.

‘Katil Kim’ adlı eğlence programında, 2017’de böbrek nakli ameliyatı olan Gomez’in nakil sonrası hastanede Raisa ile verdiği poz espri konusu yapılınca, hayranları öfkelendi.

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Twitter kullanıcıları böbrek naklinin espri konusu edilmesinin “hiç komik olmadığını” belirten mesajlar atarak, “Selena ve Francia’ya saygı” yazmayı ihmal etmedi.

Lopez, böbrek nakli olduğunu ve arkadaşının kendisine böbreğini verdiğini bu fotoğrafla sosyal medyada duyurmuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Selena Gomez,
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