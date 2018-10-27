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Böbrek nakliyle sağlığına kavuştu

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.10.2018 10:42 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 3,5 yıldır böbrek yetmezliğiyle mücadele eden 54 yaşındaki hasta, ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde gerçekleştirilen organ nakliyle yaşama tutundu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de 3,5 yıldır böbrek
yetmezliğiyle mücadele eden 54 yaşındaki hasta, Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde gerçekleştirilen
organ nakliyle sağlığına kavuştu.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale'de, 3,5 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize
bağlı yaşayan Karaman, çeşitli nakil merkezlerine başvurmasına
rağmen donör bulunamadı.

Bir yıl önce ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakil
Merkezi'ne müracaat eden Hatice Karaman'a, Bandırma Devlet Hastanesinde beyin kanaması sonucu
beyin ölümü gerçekleşen 39 yaşındaki bir kişinin böbreği,
ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi organ nakil
ekibi tarafından başarılı bir operasyonla nakledildi.

ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, konuya ilişkin açıklamasında, operasyonun geçen hafta cumartesi günü gerçekleştirildiğini ve hastasının tüm
fonksiyonlarının normale döndüğünü belirtti.

Karaman'ın 3,5 yıl önce bulantı, kusma, halsizlik ve genel durum
bozukluğu nedeniyle doktora başvurunca hastalığının ortaya çıktığını anlatan Alan, şunları kaydetti:

"Eş zamanda diyalize girme kararı verilmiş ve 3,5 yıl boyunca
hastamız diyalize bağlanmış. Makineye bağlı bir şekilde
hayatını devam ettirmeye çalıştı. Bu süre zarfında hastamız,
yiyemedi, içemedi, gezemedi. Nakil olmaya karar verdiğinde bir yıl
önce merkezimize müracaat etti. Bugün hastamızın bize
müracaatının yıl dönümü. Kendisine Bandırma'da beyin ölümü
gerçekleşen bir vatandaşın böbreği nakledildi."

Türkiye'de 30
bin civarında böbrek bekleyen hasta olduğunu, yılda bin 500 hastaya
nakil yapıldığını anımsatan Alan, "Organ bağışı konusunda vatandaşlarımızın destek vermelerini rica ediyorum. Merkezimize kayıt olmak böbrek
nakli bekleyen hastalarımız için bir avantajdır. Bir yıl içinde
uygun böbrek çıkma ihtimali yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

Organ nakliyle sağlığına kavuşan
Hatice Karaman da bağışta bulunanlara duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Karaman, organ bağışı sayesinde sağlığına kavuştuğunu vurgulayarak, "Bundan sonra her şey daha güzel olacak.
İstediğim gibi gezebileceğim. Çocuklarıma gideceğim,
torunlarıma gideceğim. Hayatım çok kısıtlıydı. Umreye çok
gitmek istiyordum bu hastalık yüzünden gidemedim. Bir hafta içinde
sağlığıma kavuştum. Tüm insanlardan bağışçı olmalarını
istiyorum." ifadelerini kullandı.

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Çanakkale ÇOMÜ Organ nakli sağlık

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