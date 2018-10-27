Böbrek nakliyle sağlığına kavuştu

Bir yıl önce ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi'ne müracaat eden Hatice Karaman'a, Bandırma Devlet Hastanesinde beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşen 39 yaşındaki bir kişinin böbreği, ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi organ nakil ekibi tarafından başarılı bir operasyonla nakledildi.

"Eş zamanda diyalize girme kararı verilmiş ve 3,5 yıl boyunca

hastamız diyalize bağlanmış. Makineye bağlı bir şekilde

hayatını devam ettirmeye çalıştı. Bu süre zarfında hastamız,

yiyemedi, içemedi, gezemedi. Nakil olmaya karar verdiğinde bir yıl

önce merkezimize müracaat etti. Bugün hastamızın bize

müracaatının yıl dönümü. Kendisine Bandırma'da beyin ölümü

gerçekleşen bir vatandaşın böbreği nakledildi."

Türkiye'de 30

bin civarında böbrek bekleyen hasta olduğunu, yılda bin 500 hastaya

nakil yapıldığını anımsatan Alan, "Organ bağışı konusunda vatandaşlarımızın destek vermelerini rica ediyorum. Merkezimize kayıt olmak böbrek

nakli bekleyen hastalarımız için bir avantajdır. Bir yıl içinde

uygun böbrek çıkma ihtimali yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

Organ nakliyle sağlığına kavuşan

Hatice Karaman da bağışta bulunanlara duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Karaman, organ bağışı sayesinde sağlığına kavuştuğunu vurgulayarak, "Bundan sonra her şey daha güzel olacak.

İstediğim gibi gezebileceğim. Çocuklarıma gideceğim,

torunlarıma gideceğim. Hayatım çok kısıtlıydı. Umreye çok

gitmek istiyordum bu hastalık yüzünden gidemedim. Bir hafta içinde

sağlığıma kavuştum. Tüm insanlardan bağışçı olmalarını

istiyorum." ifadelerini kullandı.

