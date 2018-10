Böbrek nakliyle sağlığına kavuştu

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE'de yaşayan ve böbrek hastası olan Hatice Karaman (54), 3,5 yıl sonraböbrek nakliyle, diyalizden kurtuldu. Nakil için başvurusunun 1'inci yılında uygun böbrek bulunan ve Bandırma'da beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın böbreğini alan Karaman nakil sonrası, "Çocuklarımla, torunlarımla zaman geçiremiyorum. Böbrek rahatsızlığı nedeniyle bunları kısıtlı olarak yapabiliyorum. Böbrek nakli için bağış yapan aileden Allah razı olsun" dedi.

Başvurusunun 1'inci yıl dönümü olan 20 Ekim günü nakil haberini alan Hatice Karaman'a yapılan testler sonucunda doku uyumu olumlu çıkınca başarılı bir operasyonla böbrek nakledildi. İlk nakille yüzü gülen Hatice Karaman, 3,5 yıl sonra kana kana su içerken, yıllarca bağlı yaşadığı diyaliz makinesinden de kurtulmanın sevincini yaşadı.

'DUYARLILIKLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM'

ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, Hatice Karaman'ın böbrek yetmezliğinin, bulantı, kusma ve halsizlik gibi şikayetler nedeniyle doktora başvurması sonrası ortaya çıktığını söyledi. Karaman'ın, 3,5 yıldır diyalize girdiğini belirten Alan, şunları söyledi: "Makineye bağlı olarak hayatını devam ettirdi. Bu süre içinde gezemedi, istediklerini yiyip, içemedi. Ailesiyle ilgilenemedi. Bir takım problemler yaşadı. Nakil olmaya karar verdi. Bir yıl önce merkezimize müracaat etti. Müracaatının yıldönümünde kendisine Bandırma'dan beyin ölümü gerçekleşen bir vatandaşın böbreği nakledildi. O vatandaşa Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Allah sabırlar versin. Duyarlılıkları için de teşekkür ediyorum."

'ORGAN BAĞIŞINDA VATANDAŞLARIMIZIN DESTEKLERİNİ BEKLİYORUZ'

Türkiye'de 30 bin civarında böbrek nakli bekleyen hasta olduğunu ifade eden Doç. Dr. Cabir Alan, "Yıllık nakil yapılan hasta sayısı bin 500 civarındadır. Her yıl 27 bin civarında hasta diyalize girmeye devam etmektedir. Diyaliz geçici bir tedavidir. Nihai tedavi böbrek naklidir. Ancak böbrek nakli bağışı yetersiz olduğundan hastalar hayatını devam ettirmek için diyalize bağlanmak zorunda. Bu süreçte hastalar hayatlarını ikame ettiriyorlar, ama uzun dönemde diyalizin bir takım sıkıntılarından dolayı hayatını kaybetmektedir. Özellikle pıhtı atarak kalp krizi, beyin kanaması, solunumsal problemlerden dolayı ilk yıl yüzde 10 hasta hayatını kaybetmektedir. 5 yıl içinde bu hastaların yarısı hayatını kaybetmeye devam etmektedir. Türkiye'de diyabet, tansiyon gibi diyalize giren hasta sayısı 80 bin civarındadır. Bu sayı her yıl 4-5 bin civarında artmaktadır. Bağış oranı düşük olduğu için hastalar hayattan kopuk bir şekilde yaşıyorlar. Ben vatandaşlarımızdan organ bağışı konusunda destek vermelerini rica ediyorum" dedi.

'GEZEBİLECEĞİM, İSTEDİĞİMİ YAPABİLECEĞİM'

Emekli olduktan sonra eşi ile Çanakkale'ye yerleşip bir ev aldıktan sonra rahat yaşam sürme hayalini böbrek yetmezliği nedeniyle gerçekleştiremediğini belirten Hatice Karaman, "Gezemiyorum, bir şeyler yiyip, içemiyorum. Çocuklarımla, torunlarımla zaman geçiremiyorum. Böbrek rahatsızlığı nedeniyle bunları kısıtlı olarak yapabiliyorum. Böbrek nakli için bağış yapan aileden Allah razı olsun. Sağlığıma kavuştum. Bundan sonra her şey daha güzel olacak. Gezebileceğim, yiyip içebileceğim, istediğimi yapabileceğim. Sağlığıma kavuşmamda pay sahibi olan hocalarıma, hemşirelere, hepsine çok teşekkür ederim. Benimle çok iyi ilgilendiler, çok memnunum. Sayelerinde bir hafta içinde sağlığıma kavuştum" diye konuştu. Hatice Karaman'ın, böbrek nakli ameliyatı sonrası ilk işi kana kana su içmek oldu.

