Böbrek sağlığı için tansiyona dikkat

Son yıllarda böbrek hastası sayısının hızla arttığını söyleyen İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Bilim Komisyonu Üyesi Uzm. Dr. S. Handan Karahan Saper, "Kronik böbrek hastalığının, şeker hastalığına bağlı böbrek hastalığından sonra en sık sebebi hipertansiyona bağlı böbrek hastalığıdır" dedi.

Böbrek sağlığına toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla dünyada ve Türkiye’de her yıl Mart ayının ikinci perşembe günü Dünya Böbrek Günü olarak kutlanıyor. Dünya Böbrek Günü’nün bu yılki teması "Her Yerde Herkes İçin Böbrek Sağlığı" olarak belirlendi.

Dünya Böbrek Günü kapsamında açıklama yapan Uzm. Dr. Handan Karahan Saper, böbreklerin vücudun en önemli organlarından biri olduğunu söyleyerek, "Hayati görevlere sahip olan böbrekler fasulyeye benzemektedir ve genellikle her insanda 2 adet bulunmaktadır. Böbreklerimizin idrar üretmek, idrar yoluyla vücut için zararlı maddeleri süzmek ve idrar yoluyla zararlı maddeleri vücuttan uzaklaştırmak gibi görevleri de bulunmaktadır. Böbrekler aynı zamanda kan hücrelerinin üretimine de yardımcı olmaktadır. Kandaki kalsiyum ve D vitamininin üretimine de bazı hormonların katkısıyla yardımcıdır. Vücudun asit ve baz dengesini de sağlama görevi olan böbrekler bu sayede kan basıncını da düzenler. Böbreklerin süzebileceğinden daha fazla miktarda tuz alımlarında böbrekler süzme ve kan basıncını düzenleme görevini düzgün olarak yerine getiremez ve tansiyon yüksekliği meydana gelir" ifadelerini kaydetti.