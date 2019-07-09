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Böbrek taşı ağrıları yaz aylarında artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 10:11 | Son Güncelleme

Op.Dr.Eyüp Coşar Yaz aylarında terlemenin de etkisi ile böbreklere yeteri kadar sıvının ulaşamamasından dolayı böbrek taşı rahatsızlığı olanların ciddi ağrılar yaşayabileceğini söyledi.Medicana Sivas Hastanesi Üroloji Uzmanı Op.Dr.Eyüp Coşar Yaz aylarında terlemenin de etkisi ile böbreklere yeteri kadar sıvının ulaşamamasından dolayı böbrek taşı rahatsızlığı olanların ciddi ağrılar yaşayabileceğini belirterek, “Böbrek rahatsızlığı olan kişiler yaz aylarında dikkatli olmalı ve bol bol sıvı tüketmeliler.

Böbrek taşı ağrıları yaz aylarında artıyor

Op.Dr.Eyüp Coşar Yaz aylarında terlemenin de etkisi ile böbreklere yeteri kadar sıvının ulaşamamasından dolayı böbrek taşı rahatsızlığı olanların ciddi ağrılar yaşayabileceğini söyledi.
Medicana Sivas Hastanesi Üroloji Uzmanı Op.Dr.Eyüp Coşar Yaz aylarında terlemenin de etkisi ile böbreklere yeteri kadar sıvının ulaşamamasından dolayı böbrek taşı rahatsızlığı olanların ciddi ağrılar yaşayabileceğini belirterek, “Böbrek rahatsızlığı olan kişiler yaz aylarında dikkatli olmalı ve bol bol sıvı tüketmeliler. Yaz aylarında böbrek rahatsızlığını önlemek için vücudun ihtiyacı olan su miktarını dengeli bir şekilde tüketmeli ve gün içerisinde sıkça su içilmeli. Yaz aylarında terlemenin de etkisi ile böbreklere yeteri kadar sıvının ulaşamaması böbrek taşı rahatsızlığı olanlarda ciddi ağrılara neden olur. Bol sıvı tüketilmez ise böbrek fonksiyon bozukluğuna sebep olur ve böbrekte taş riskini ciddi oranda artırır.” dedi.
Taş oluşma riski de artıyor
Coşar, Yaz aylarında böbrek taşı oluşma riskinin de arttığını ifade edip, “Karbonhidrat azaltılmalı, hayvansal proteinin yaz aylarında fazla tüketilmesinin kandaki kalsiyum ve ürik asit, ayrıca idrarda ürik asit ve okzalat miktarını artırdığını biliyoruz. Bununla birlikte idrardaki koruyucu sitrat oranını da azaltır. Bu da böbrek rahatsızlıklarını tetikler. Bu sebeple de hayvansal protein yerine tarımsal protein tüketilmesini tavsiye diyoruz.” dedi.
Hastalar lifli gıda tüketsin
Coşar lifli gıda tüketiminin taş oluşumunu azaltacağını ifade edip “Lifli gıdaların artırılmasının taş oluşumunu engeller. Yemeklerde gereğinden fazla tuz tüketilmesi idrarda taş oluşumuna yol açan kalsiyumun atılımını artırır. Böbrek taşına karşı koruyucu görev yapan sitrat miktarını azaltır. Yaz aylarında özellikle tuzlu gıdalardan uzak durulmalı. Limonata sitrat üretimi için oldukça faydalıdır. Serinletici ferah tadı, bol miktarda sitrat içermesi nedeniyle su dışında içilmesi faydalı önemli bir içecektir.” Şeklinde konuştu.

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