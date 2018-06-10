Böbrek Taşı Belirtileri

Böbrek taşı, idrarın toplanarak vücut dışına atıldığı kanallarda oluşan mineral içerikli partiküllerin çeşitli nedenlere bağlı olarak birleşmesi ve büyümesi sonucunda ortaya çıkan sert kitleler olarak adlandırılır. Tedavi edilmeyen böbrek taşı kronik iltihaba ve böbrek yetmezliğine yol açarak hayati tehlike doğurur. Böbrek taşı tanısı röntgen grafi, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve kan tetkikleriyle konulur. Temel olarak 5 böbrek taşı türü vardır. İdrarda kalsiyum atılımının fazlalığı ile oluşan kalsiyum taşları en sık görülen böbrek taşıdır. Diğer böbrek taşları ise idrar yolu enfeksiyonu ile gelişen struvite taşları, ürik asit taşları, sistin taşları ve ksantin taşlarıdır. BÖBREK TAŞI OLUŞUMUNUN NEDENLERİ Böbrekler sağda ve solda karnın arka duvarını oluşturan kasların önünde bulunan fasulye görünümünde organlardır. Böbreklerin görevi, kandaki zararlı maddeleri filtreleyerek idrar yoluyla vücuttan atılmasını, vücudun su ve tuz dengesini sağlamaktır. İdrardaki koruyucu maddeler eksik üretildiğinde böbreğin pelvisindeve havuzcuğunda böbrek taşı oluşur. Oluşumun tetikleyici nedenleri ise şunlardır.

1. Genetik yatkınlık

Taş oluşumundaki en önemli risk faktörü genetik yatkınlıktır. Birinci dereceden yakınlarda böbrek taşı öyküsü var ise risk fazladır. 2. Beslenme ve su tüketimi

Protein ve karbonhidrat bakımından zengin gıdaların fazla tüketilip lifli gıdaların az tüketilmesi, içilen günlük su tüketim miktarının az olması riski artırmaktadır. Günde en az 2 litre su tüketilmelidir. Günlük sıvı tüketimi 1,5 litrenin altında olanlarda böbrek taşı görülme olasılığı fazladır. Çünkü yetersiz sıvı alımı taş oluşumu için uygun ortam olan konsantre idrarı (yoğun) oluşturur. Sıvı yeterli oranda alındığında idrarın yoğunluğu düşer, berraklaşır. 3. Fazla D vitamini

Sürekli sıcağa maruz kalan makinistler üzerinde yapılan çalışmalar hava sıcaklığı ile taş oluşumu arasında doğru orantı olduğunu göstermiştir. Bunun sebebi D vitamini sentezinin artmasının kalsiyum gibi maddelerin fazla emilimidir. 4. Sistemik hastalıklar, ilaçlar

Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, böbreklerdeki bazı hastalıklar, uzun süreli kullanılan bazı ilaçlar, gut hastalığı gibi metabolik hastalıklar idrarda kristallerin oluşmasına yol açarak böbrek taşı oluşma riskini artırır.

5. Coğrafi koşullar

Sıcak bölgelerde yaşayan kişilerde taş oluşumu riski yüksektir. Bunun sebebi sıcaklığın sıvı kaybına, sıvı kaybının ise yoğun idrara neden olmasıdır. BÖBREK TAŞI BELİRTİLERİ Böbrek taşı dökmenin en ağrısız yolu! Böbrek taşı kendini ciddi rahatsızlıklar ile gösterir. Belirtiler görüldüğünde hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, belirtiler göz ardı edilmemelidir. 1. Sırt ve karın ağrısı

Böbrek taşı oluştuğunda en sık karşılaşılan belirti şiddetli, kıvrandıran ağrıdır. Ağrı 20-60 dakika sürebilir, aniden ortaya çıkıp artabilir veya azalabilir. 2. Kanlı idrar

Böbrek taşını gösteren kanlı idrarda kan açıkça belli olmuyorsa da yapılan tetkikler ile idrarda kan görülebilir. 3. Kum

Böbrek taşının en kuvvetli belirtilerinden biri de idrarda kum veya ufak taş biçimde görülen ürik asit taşlarıdır. 4. Bulantı

Böbrek taşı ağrısı ile birlikte, ağrı taşıyan yollar ile bağırsak sinirlerinin arasındaki bağdan kaynaklanan bulantı da görülebilir. BÖBREK TAŞI TEDAVİSİ Böbrek taşı yol açtığı şiddetli ağrı ve boşaltım sorunlarıyla kişinin yaşamını ciddi derecede etkiler. Bilimsel ve doğal böbrek taşı düşürme yolları ile böbrek taşında tedavi sağlanır.

1. İlaçlar

Böbrek taşı oluştuğunda çoğunlukla acil servislere başvurularak ağrı kesici ilaçlar alınır. Bu ilaçların dışında hem ağrıyı azaltan hem de kas spazmı sorununu çözebilen alfa bloker (tamsulosin) ilaçlar taş düşürmek için yardımcıdır. 2. Bol sıvı takviyesi

Böbrek taşı sorunu olan kişi günde 1,5-2 litre idrara çıkabilecek kadar fazla su tüketmelidir. 3. Termofor (sıcak su torbası)

Ağrının kaynağının böbrek taşı olduğu kesin ise doktorun bilgisiyle ağrıyan bölgeye sıcak su torbası konulabilir. Sıcak kan akışının hızlanmasını ve ağrının azalmasını sağlar. 4. Böbrek taşı kırma

5 mm'den büyük olan taşlar için antispazmodik ilaçlar, sıcak su torbası uygulanması ve bol sıvı takviyesi yeterli değildir. Bu nedenle ESWL (vücut dışından şok dalgaları ile taş kırma) yöntemi uygulanarak taşın idrarla atılması sağlanır. 2 santimetreden büyük ve ESWL ile kırılamayan böbrek taşı endoskopik (kapalı) bir ameliyat olan PNL (perkütan nefrolitotomi) ile parçalanır. PNL genel anestezi ile 1 cm'lik kesi açılıp bu kesiden girilerek taşların bütün olarak veya kırılarak çıkarılmasıdır. URS (üretoroskop) ise üreter kanalındaki taşlar düşmediğinde, ESWL ile kırılmadığında uygulanan bir yöntemdir. URS yönteminde 2,5-3 mm çapındaki üretoroskoplar ile idrar yolundan giriş yapılarak böbrek taşının kırılmasıdır.