Böbrek taşı belirtileri neler? Böbrek taşı tedavisinde ses dalgası yöntemi

Böbrek taşı tedavisinde ses dalgaları ve lazerle ağrısız bir şekilde böbrek taşından kurtulmanın mümkün olduğunu söyleyen Büyük Anadolu Meydan Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Muhlis Korur, böbrek taşı belirtileri ve böbrek taşı tedavisi hakkında önemli bilgiler verdi. Böbrek taşından kurtulmak için ağrısı ve ameliyatsız yöntemlerden bahseden Dr. Ahmet Muhlis Korur, “Böbreklerde mineral ve tuzların zamanla oluşan sert birikintilere böbrek taşı adı verilir. Yapılan araştırmalarda toplumda her 10 kişiden birinde görülen böbrek taşı rahatsızlığı hayat kalitesini ciddi şekilde etkilemektedir. Böbrek taşları özellikle ağrılarının şiddetli seyretmesiyle bildiğimiz ve günlük hareketlerimizi yapmamızı kısıtlayan bir ciddi bir sağlık sorunudur. Beslenme alışkanlıklarından dolayı görülme sıklığı yüksektir” dedi.

BÖBREK TAŞI BELİRTİLERİNDE ŞİDDETLİ AĞRI ÖN PLANA ÇIKIYOR

Böbrek taşı belirtilerini sıralayan Dr. Ahmet Muhlis Korur, “Yan ve sırt ağrısı, kaburgaların altında şiddetli ağrı, alt karına ve kasıklara yayılan ağrı, dalgalar halinde gelen şiddetli ağrı, İdrar yaparken yanma ve ağrı, pembe, kırmızı veya kahverengi idrar, bulanık veya kötü kokulu idrar, mide bulantısı ve kusma, sürekli idrara çıkma ihtiyacı, her zamankinden daha sık idrara çıkma, ateş ve titreme (enfeksiyon varsa), idrar miktarında azalma başlıca belirtileridir. Belirti göstermeyen, kontrol sırasında veya farklı amaçlar için çekilmiş filmlerde tespit edilen taşlar da mevcuttur. İhmal edilen veya tedavi edilmeyen böbrek taşı rahatsızlıkları, böbrek fonksiyonlarının kalıcı olarak bozulmasına neden olabilmektedir. Bu yüzden takip ve tedavisi önemlidir” diye konuştu.