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Böbrek taşı düşüren Işın Karaca hastaneden paylaşım yaptı

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.12.2018 02:42 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Işın Karaca böbrek taşı düşürünce hastanelik oldu. Hastanede sağlık ekibiyle çekildiği fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Işın Karaca, doktorlar ve hemşirelere teşekkür etti.

Böbrek taşı düşüren Işın Karaca hastaneden paylaşım yaptı

Işın Karaca sosyal medya hesabından böbrek taşı düşürdüğü haberini takipçileriyle paylaştı. Çektiği sancıdan dolayı acil servise giden Işın Karaca'nın böbrek taşı düşürdüğü ortaya çıktı. Sağlık durumunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı hastane ekibine teşekkür ettti.

"ÇOK ŞÜKÜR EVİMİZE GELDİK"
Instagram hesabından sağlığıyla ilgili paylaşım yapan Işın Karaca paylaşımına, "Ne kadar teşekkür etsem azdır. Şahane bir ekipsiniz, iyi ki size denk geldi bu gecem. Böbrek taşı düşürürken ki ağrıyı bilen vardır aranızda.. Salı gecemizi acil de geçirdik ama çok şükür daha iyiyiz, taş kanala dalmış, lütfedip çıkmasını bekleyeceğiz... Her koşulda beni güldürmek için uğraşıyorsun ya, nerden buluyorsun bu enerjiyi, hele benim için bu kadar paniklerken... Salı sallanır dedikleri bu olsa gerek... çok şükür evimize geldik." notunu ekledi.

ısın

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