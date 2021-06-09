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Böbrek taşı oluşumunu önlemek için ne yapmalı? Bu besinleri tüketirken dikkat!

09.06.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her 11 kişiden birinde görülen böbrek taşı oluşumunu önlemek için neler yapılması gerektiği sıkça sorulan sorular arasında yer alır. Özellikle tekrarlayan böbrek taşı rahatsızlığında önlem almak daha büyük önem taşır. Böbrek taşının tekrarlama riskini en aza indirmek için bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Yaşam tarız değişikliği ve sağlıklı beslenme ile böbrek taşı oluşumunu önlemek mümkündür.

Sağlıklı böbreklere sahip olmak özellikle ilerleyen yaşlarda karşılaşılabilecek böbrek hastalıklarına karşı da önlem almaktır. Bu nedenle böbrek taşı oluşumunu önlemek de önem taşır. Bu noktada kişilerin uygulaması gereken öneriler böbrek taşı oluşumunun tekrarlamasını önleyerek daha sağlıklı böbreklere sahip olmaya yardımcı olur. Peki bunun için ne yapmak gerekir? İşte bu sorunun yanıtı...

BÖBREK TAŞI OLUŞUMUNU ÖNLEMEK İÇİN SU TÜKETİMİNE DİKKAT!

Böbrek taşı oluşumunu engellemek için, su miktarının 1,5 litreden fazla içilmesi gerekir. Tuz kısıtlaması, dengeli beslenme, etin azaltılması, sebze ağırlıklı beslenme, çay kahve miktarının sınırlandırılması önerilir.

BÖBREK TAŞI OLUŞUMUNU ÖNLEMEDE BESLENME DÜZENİNİ GÖZARDI ETMEYİN!

Her yiyeceğin dengeli alınması en önemli özelliktir. Bu taş oluşumunu engellemek için çok önemlidir. Taşın oluşumunu önlemek açısından da, taş oluşumuna zemin oluşturan eksikliklerin yerine konması önleyici bir tedbir olacaktır. Taş düşürmüş bir hastanın belirli aralıklarla kontrollerini yaptırması önemlidir. Bu daha tehlikeli bir durumun oluşmasının önüne geçer.

BÖBREK TAŞI OLUŞUMUNU ARTIRAN BESİNLERİN TÜKETİMİNİ SINIRLANDIRIN!

Böbrekte taş oluşumu yönünden en riskli maddelerin başında oksalat gelir. Bu nedenle günlük beslenmede zengin oksalata sahip besinlerin çıkartılması gerekir. Böbrek taşı hastaları bazı besinlerin tüketimini sınırlandırmalıdır.

İçecekler: Çay, kahve ve alkol.
Sebzeler: Ispanak, pazı, pancar, bamya, mısır, taze fasulye, patates, domates, soya, maydanoz, dereotu, ebegümeci, roka, tere otu.
Meyveler: İncir, ahududu, kırmızı erik, çilek, böğürtlen, kuş üzümü.
Kuruyemişler: Ceviz, fındık, badem, yer fıstığı.

Ayrıca susam, çikolata, kakao, hardal ve soya tüketimi de sınırlandırılması gereken besinler arasındadır.

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