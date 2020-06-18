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  4. Böbrek taşına iyi geldiği iddia edilen suya inceleme! Uzmanı uyardı

Böbrek taşına iyi geldiği iddia edilen suya inceleme! Uzmanı uyardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2020 09:41 | Son Güncelleme

Muş'un merkeze bağlı Gümüşali köyü mevkiinde yeryüzüne çıkan ve böbrek taşını erittiği ileri sürülen su incelemeye alındı. Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek'in numune aldığı suya attığı çakıl büyüklüğündeki taşlar 2 dakikada eridi. Dölek, vatandaşlara sudan fazla içmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Gümüşali köyünde çıkan suyun böbrek taşına iyi geldiği iddiaları üzerine vatandaşlar suya büyük ilgi gösterdi. Başta Muş olmak üzere çevre il ve ilçelerden çok sayıda vatandaş, rahatsızlıklarını gidermek için geldikleri köyden bidonlara doldurdukları suyla evlerine dönüyor. Köyde yeraltından kaynayan suyla ilgili iddialar üzerine Muş Alparslan Üniversitesi Afet Yönetim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, çalışma başlattı. Böbrek taşını erittiği ileri sürülen su kaynağını inceleyen Dölek, laboratuvarda araştırmak üzere numuneler aldı. Dölek, ayrıca kaynaktan aldığı suyu şeffaf bardaklara doldurarak içerisine çakıl büyüklüğünde taşlar attı. Bazı taşların 1- 2 dakikada eriyerek yok olduğu gözlenirken, bazı taşlarda ise değişiklik olmadığı tespit edildi.

'SUYUN ÇIKTIĞI YERDE KIRMIZI İZLER VAR'

Sudan alınan numunelerin laboratuvar ortamında analizlerinin yapılmasının ardından değerlendirilmesini yapacağını söyleyen Dölek, vatandaşlardan böbrek taşına iyi geldiği ileri sürülen sudan fazla tüketilmemesini istedi.
Dölek, "Bize gelen taşları eriten su haberi üzerine suyun muhteviyatı veya içeriğiyle ilgili incelemelerde bulunmak üzere su kaynağının veya suyun çıktığı yer, kaynak kısmına geldik. Bulunduğumuz yer literatürde özellikle Adilcevaz kireç taşı olarak geçen yapı içerisinde tektonik olarak da aktif bir yer. Su muhtemelen yüzey suları fay hattını takip ederek aşağı doğru iniyor. Yine bu yapıyı takip ederek yüzeye çıkıyor. Fiziksel gözlemlerimiz sonucunda içerisinde gaz ve demir bileşikleri vesaire şeyler var. Çünkü etrafta, suyun çıktığı yerde kırmızı izler vardı. Bu demir bileşiklerinde, kirecin içerisinde demirin eritilmesinden de kaynaklanabilir. Analizler yapıldıktan sonra suyun içerisinde veya muhteviyatıyla alakalı daha kapsamlı bilgilere sahip olabileceğiz" diye konuştu.
İçeriği bilinmeyen suların tüketilmesinin bazen sağlığa zararlı olabileceğine dikkat çeken Dölek, "İçeriği bilinmeyen suların şifa bulmak amacıyla aşırı miktarda tüketilmesi bazen sağlığa zararlı olabilir. Çünkü derinlerden gelen bu suların muhtemelen ağır metaller içermesi de söz konusudur. İlk etapta gösterdiği etki, şifalı olacağı düşünülerek oradan da kaynaklanabilir. Ama muhtemelen içerisinde gaz bileşikleri de olan seyrek bir maden suyu olabileceğini düşünüyoruz. Bu analizlerle netleşecektir" dedi.
Su ile dolu olan bardak içerisinde deney yaparak, taşların parçalandığını gözlemlediklerini aktaran vatandaşlardan Çelebi Kartal ise, "Muş’un Gümüşali köyündeyiz. Taşı parçaladığına inanılan suyun deneyini yapmak üzere geldik. İki tane taş parçasını suyun bulunduğu bardak içerisinde attık. 10 dakika sonra bir taşın parçalara ayrıldığını, diğerinin ise neredeyse kum haline geldiğini gördük" diye konuştu.

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