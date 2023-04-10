Böbrek taşına ne iyi gelir? Böbrek taşına iyi gelen yiyecekler nelerdir, böbrek taşı olanlar ne yemeli?

Böbrek taşı, böbrek kanalları içerisinde meydana gelen mineral içerikli sert kitlelerdir. Çeşitli maddeler böbrek içerisinde kristalizasyona uğrayarak böbrek taşlarını oluşturur. Böbrek taşları genellikle kalsiyum ve oksalatın birleşmesiyle meydana gelir. Bazıları ise kalsiyum fosfat, ürik asit, sistin gibi çeşitli kimyasal maddelri de içerisinde bulundurabilir. Taşlar önceden bilinmez ve görülmezse böbrekte kalarak büyüyebilir. Ya da böbrekte haraket ederek böbrek dışarısına çıkarak böbrekleri idrar torbasına bağlayan kanallara (üretere) düşerek şiddetli ağrılara sebep olabilir. Böylece şiddetli ağrı ve acıya neden olur.

Böbrek taşına ne iyi gelir?

Böbrek taşı, hemen hemen herkeste meydana gelebilecek hastalık türlerinden biridir. Bu durumda “Böbrek taşına ne iyi gelir? ve "Böbrek taşı ağrısına ne iyi gelir?” soruları akıllarda yer edinmiştir. Çözümü ise çeşitlerine göre değişir. Böbrek taşı, çeşitli sebeplerden dolayı ortaya çıkabilir. Bu yüzden böbrek taşına iyi gelebilecek çözüm ve yöntemler de bu duruma bağlı olarak değişim gösterebilir. Bu yüzden öncelikle hastalığın sebebinin öğrenilmesi gerekir. Şiddetli sancılı ve ağrılı durumlarda ise mutlaka uzman yardımı alınmalıdır. Doktorun dediklerine ayrıca uyulması gerekir. Böbrek taşı ağrısını dindirebilecek ve azalma gösterecek çözüm önerileri:

Kilo vermek, böbrek taşı oluşumunu engellemenin en güçlü yollarından biridir. Çünkü obezite, böbrek taşının en geçerli sebepleri arasındadır. Bu durumda düzenli egzersiz yapılması, gün içerisinde yenilenlere dikkat edilmesi doğru olacaktır.

Bol su tüketmek, taş oluşumunu engeller. Gün içerisinde 2 litre su tüketilmesi gerektiği bilinse de bu durum kişinin bünyesi, yapısı ve bulunduğu yere göre değişiklik gösterir. Sıvıyı bir anda almak değil de gün içerisinde düzenli bir şekilde yayarak almaya dikkat etmek ayrıca önemlidir.

Protein içerikli besin tüketimi böbrek taşı oluşumunu engellemek amacıyla kısıtlanabilir. Tavuk, kırmızı et gibi hayvansal yiyecekler vücuda fazla alımında sitrat miktarı azalır. Maddenin azalışından dolayı böbrek taşı oluşumunda artış gözlenir. Bu yüzden protein bünyeye göre uygun tüketilmelidir.

Tuz, böbrek taşına sebep olabilecek maddelerin başında bulunur. Bu durumda tuz tüketimi en az seviyede olmalıdır. Çok tuzlu yemeklerden kaçınılması gerektiği gibi orantılı ölçüde tüketilmeye dikkat edilmelidir.

Lifli sebze ve meyve tüketimini arttırmak böbrek taşına iyi gelir. Lifli besinler bağırsaktan geçişi kolaylaştırdığından yeteri kadar tüketilmediği taktirde kabız oluşabilir. Bu durum böbrekte bulunan taş oluşumunu hızlandırır. Fakat lifli besinlerde de fazlaya kaçmamak gerekir.

Böbrek taşı olanlar ne yemeli?

Böbrek taşı olanlar yemek konusunda oldukça dikkatli olmalıdır. Ayrıca böbrek taşı ameliyatı olanlar da ameliyat sonrası besin tüketimine de ayrıca dikkat etmelidir. Bu yüzden “Böbrek taşı ameliyatı sonrası beslenme nasıl olur?” sorusu ayrıca merak edilir. Çeşitli besinler taş oluşumunu tetiklerken bazıları ise taş engelleyici ve düşürücü etkilere sahiptir. Bu durumda ilk olarak doktor tavsiyesine danışılmalıdır. Böylece hastalığı tetikleyecek önerilerden uzak durulur. Böbrek taşına iyi gelen yiyecekler:

Süt

Yoğurt

Çökelek

Koyu yeşil yapraklı sebzeler

İncir

Baklagiller

Peynir

Yumurta sarısı

Somon, mezgit, sardalya gibi balık türleri

Turunç, portakal, mandalina, limon gibi turunçgiller böbrek taşına iyi geldiği gibi “kalsiyum oksalat taşı nasıl eritilir?” sorusunun da cevabı olarak bilinir.

Böbrek taşı düşürmek için ne yemeli?

Böbrekler, vücutta oldukça yararlı organlardan biridir. Ayrıca kanda bulunan zararlı maddeleri süzmede görev alır. Süzerek vücut dışına atılmasına da yardımcı olur. Böbrekte bulunan su miktarı azaldığında işlevsel kayıplar oluşur. Bu yüzden böbrekte bulunan maddeler kristalleşerek böbrek taşı oluşumuna sebep olabilir. Bu durumda bol bol su tüketilmesi gerekir. Taş oluştuğu taktirde vücuttan uzaklaştırmak için çeşitli içecek ve besinler ile doğal yollarla böbrek taşını atmak mümkündür. Böbrek taşını düşürmek için yenilebilecek ve tüketilebilecek çözümler aşağıda listelenmiştir:

Limon

Altın otu

Yoğurt suyu

Gilaburu suyu

Taze sıkılmış meyve suyu

Limon suyu, portakal suyu, greyfurt suyu

Elma

Hangi yiyecekler böbrek taşı yapar?

Bazı besinler böbrek taşı bakımından risk taşır. Bu yüzden böbrek taşı oluşumu artabilir ve şiddetli ağrılar meydana gelebilir. Bu durumda böbrek taşına sebep olabilecek besinler tüketilmemelidir. Böbrek taşı yapan yiyecekler ve içecekler aşağıda verilmiştir.

Kahve

Sigara ve alkol gibi vücuda zararlı maddeler

Ispanak, domates, bamya, pancar, patates, fındık, fıstık, susam, badem, pazı, tahin, çikolata ve dondurma gibi oksalat içeren besinler

Hazır meyve suları

Yağlı ve proteini bol yiyecekler

Böbrek taşı nasıl düşer?

Böbrek taşları bol su tüketimi halinde vücuttan atılabilir. Ayrıca boyutu 5 mm altında olan taşlar bol su tüketimi ile birlikte düzenli egzersiz ve belirtilen besinlerle vücuttan düşebilir. Ayrıca doktor kontrolünde de böbreklerden taş düşürücü etkiler sayesinde böbrek taşı düşürülebilir. 5 mm ölçüsünden daha büyük böbrek taşlarında ise cerrahi müdahaleler gerekebilir. Böylece böbrek taşları operasyon ile düşürülebilir.

Turşu suyu böbrek taşına iyi gelir mi?

Halk arasında turşu suyunun böbrek taşına iyi geldiğine dair çeşitli rivayetler bulunur. Bu durumda söylenen sözlere inanmak yerine araştırma yapmak gerekir. Ayrıca bir uzman yardımıyla hastalık çözümlerine başvurulmalıdır. Doktor tavsiyesi bulunan yiyecek ve içecekler tüketilmesi ayrıca önemlidir. Turşu suyu gibi bol asitli ve hazır tüketim ürünleri böbrek taşı oluşumuna sebep olur. Ayrıca bol tuzlu olması sebebiyle taş oluşumuna ayrıca sebep olur. Bu durumda turşu suyunu olabildiğince tüketilmemesi en doğrusu olacaktır.