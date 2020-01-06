Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Hasbey Hakan Koyuncu, “Böbrek kanseri tüm ürolojik kanserler içerisinde yüzde 3-4 oranında görülür. Böbrek tümörleri en sık 50-60 yaşlarında oluşur, erkek kadın oranı ise yarı yarıyadır” dedi.

Medicana International İstanbul Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Hasbey Hakan Koyuncu, böbrek kanseri hakkında bilgi verdi. Koyuncu, ayrıca risk faktörleri ve tedavi yöntemlerine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

“Obezite, yüksek tansiyon, sigara ve aile öyküsü olanlar risk grubunda”

Böbrek kanserinin risk grubundan bahseden Koyuncu, “Böbrek tümörlerinin nedeni net olarak bilinmemekle birlikte çevresel faktörler, diyet, kromozomal anomalilerin ve onkojenlerin etkilerini kapsayan çeşitli etyolojik varsayımlar mevcuttur. VHL sendromu (serebellar hemanjioblastom, retinal anjiom, bilateral renal hücreli karsinom), atnalı böbrekler, yetişkin polikistik böbrek ve kronik böbrek yetmezliğine bağlı edinsel renal kistik hastalıklı kişilerde böbrek tümörünün sıklığının arttığı bilinmektedir. Böbrek kanserleri tedavisiz kaldığında yüzde 30 ölümcüldür. Böbrek kanseri için ispatlanmış risk faktörleri; obezite, yüksek tansiyon, sigara, aile öyküsü varlığıdır” ifadelerini kullandı.

“40 yaş itibariyle rutin Check-Up erken tanı için önemli”

Hastalığın belirtileri ve erken tanı ile ilgili de konuşan Koyuncu, “Semptomlar ve belirtilerde makroskopik hematüri (idrarda kan görülmesi), yan ağrısı, ele gelen kitle üçlemesi hastaların sadece yüzde 10-15’ inde görülür ve sıklıkla ilerlemiş hastalık belirtisidir” diye konuştu.

Koyuncu aynı zamanda “Böbrek kanseri vakalarının çoğu başka sebeplerle yapılan radyolojik tetkiklerde (Ultrasonografi/Bilgisayarlı Tomografi) böbrekte kitle saptanması ile yakalanmaktadır. Çünkü böbrek kanseri çok sıklıkla erken evrede belirti vermemektedir. Bu sebeple 40 yaş itibariyle rutin check-up erken tanı için önemlidir. Böbrekte kitle saptanan hastalarda tedavi öncesi klinik evreleme amaçlı bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme yapılmalıdır. Hastalığın yaygınlık düzeyi değerlendirildikten sonra tedaviye geçilmelidir” İfadelerini kullandı.

“Böbrek kanseri tedavisinde cerrahi yöntem”

Böbrek kanseri tedavisinden de bahseden Doç. Dr. Hasbey Hakan Koyuncu, “Laparoskopik Nefrektomi (Kapalı kameralı sistem sayesinde karına açılan 3 delikten girilerek böbreğin tamamının çıkarılması). Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi (4 cm ve altı böbrek kitlelerinde kapalı kameralı sistem sayesinde karına açılan 3 delikten girilerek kanserli böbrek dokusunun çıkarılması). Cerrahi tedavi sonrası hastalığın evresine göre hedefe yönelik tedavilerde gerekebilmektedir” şeklinde konuştu.

