Bu yeni odağa "ablasyon" yöntemi uyguladıklarını belirten Ünal, "Tomografide görerek aynı biyopsi yapıyormuş gibi küçük bir delikten girerek yakarak ablasyon uyguladık. Operasyonun özelliği Türkiye'de belki ilk, dünyada da birkaç merkezde yapılan organ dışı karaciğer, dalak ve böbrek dışında karın içi yağ dokusu içinde olan tümöre müdahale şekli bu." ifadelerini kullandı.

SDÜ Radyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Demet Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın 8 yıl önce böbreğindeki kötü huylu tümör sebebiyle ameliyat olduğunu ancak daha sonra aynı yerde ameliyatla temizlenemeyecek boyutta yeni bir tümör odağı oluştuğunu söyledi.

"Hastanın 10-15 dakika yatma süresi oluyor. Hastamızın tümörünün özelliği nedeniyle etrafındaki dokular yanmasın diye karın içine su verdik. Bu su sayesinde çevredeki kalın bağırsak ve kas dokuları yanmadı.10 dakikalık ablasyon sonrası hasta bir gece ağrı kontrolü için yatırıldı ve gözlendi, bir gün sonra taburcu edildi. Bu operasyon literatürde en çok karaciğerde, birkaç vaka dalakta, akciğerde yine hem yakarak hem de dondurarak tedaviler uygulanmakta. En çok kötü huylu tümörlerde ve kötü huylu tümörlerin birçok çeşidinde uygulanabilen bir yöntem. Bazı durumlarda cerrahi yönteme alternatif, bazı durumlarda da ameliyat için zaman kazandırabiliyor. Karaciğerde özellikle hastanın nakil olması için tümörün küçültülerek nakil durumuna girmesi sağlanıyor. İyi huylu tümörlerde de eğer kanama varsa kasıktan girilerek anjiyo ile birlikte ablasyon uygulanıyor."

Tedavi işleminin lokal anestezi ile hafif uyuşturularak yapıldığına işaret eden Ünal, şöyle devam etti:

Ünal, yöntemin oldukça nadir uygulandığını vurgulayarak "Hastalığın öncesi ve sonrası görüntülerini de ulusal ve uluslararası kongrelerde yayınlamayı düşünüyoruz." dedi.

Ünal, nadiren de olsa bu operasyondan sonra tekrar tümör oluşması ihtimali bulunduğunu ancak ikinci kez aynı yöntemin uygulanmasında, cerrahi yöntemlerdeki bir risk olmadığını, güvenceyle tekrarlanabildiğini bildirdi.

İşlem sonrası sağlığına kavuşan hasta Sultan Demir ise bir yıldır rahatsızlığı olduğunu belirterek "Şimdi çok iyiyim. Operasyondan sonra herhangi bir sıkıntım olmadı. Bu şikayeti olanlar çekinmesin gelsin. Doktorlarımın eline koluna sağlık. Allah onlara zeval vermesin. Onlar olmasa biz bu günleri göremeyeceğiz. Artık günlerimi çok rahat geçiriyorum." diye konuştu.

