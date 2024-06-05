Böbrek yetmezliği belirtileri nelerdir? Böbrek yetmezliği tedavisi nasıl yapılır?

Böbrek sağlığını korumak genel sağlık ve yaşam kalitesi için son derece önemlidir. Böbreklerin zarar görmesi veya işlevlerini yerine getirememesi durumunda böbrek yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Böbrek yetmezliğinin erken belirtileri genellikle hafif olabilir ve kolayca gözden kaçabilir bu nedenle dikkatli olmak önemlidir.

Böbrek yetmezliği nedir?

Böbrek yetmezliği, böbreklerin kandaki atık maddeleri yeterince filtreleyememesi durumudur. 2 ana türü vardır:

Akut böbrek yetmezliği

Kronik böbrek yetmezliği

Akut böbrek yetmezliği aniden gelişir ve genellikle tedavi edilebilirken, kronik böbrek yetmezliği zamanla ilerler ve geri döndürülemez olabilir.

Böbrek yetmezliği belirtileri nelerdir?

Böbrek yetmezliği, böbreklerin artık görevlerini yerine getiremediği ciddi bir durumdur. Akut (ani başlayan) veya kronik (uzun süreli) olabilir. Böbrek yetmezliği belirtileri şöyledir:

İdrar miktarında azalma

Koyu renkli idrar

Kanlı idrar

El, ayak ve bacaklarda şişlik

Nefes darlığı

Yorgunluk

Mide bulantısı veya kusma

İştah ve kilo kaybı

Kas krampları

Uyku problemleri

Dikkat eksikliği

Böbrek yetmezliği tedavisi nasıl yapılır?

Böbrek yetmezliği tedavisi için birden fazla yöntem kullanılabilir. Böbrek yetmezliğine ne iyi gelir sorusunun yanıtı şöyle olabilir:

Böbrek yetmezliğinin nedeni diyabet veya hipertansiyon gibi bir hastalıksa, bu hastalığın kontrol altına alınması böbrek fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olabilir.

Kan basıncını düşürmek, sıvı birikimini kontrol altına almak ve kan elektrolit dengesini korumak için ilaçlar kullanılabilir.

Böbrekler artık yeterince çalışmıyorsa, diyaliz yoluyla kanın filtrelenmesi ve toksinlerin vücuttan atılması gerekir.

Son aşama böbrek yetmezliğinde böbrek nakli tek tedavi seçeneğidir. Nakil için hastanın uygun bir böbrek donörü bulması gerekir.

Böbrekler yeterince çalışmadığında vücutta sıvı birikimi olabilir. Bu nedenle, sıvı alımını doktorunuzun önerdiği miktarda sınırlamak gerekebilir.

Günlük tuz alımını 6 gram ile sınırlamak gerekebilir.

Potasyum ve fosfor alımını doktorunuzun önerdiği miktarda sınırlamak önemlidir.

Protein alımını doktorunuzun önerdiği miktarda sınırlamak önemlidir.

Düzenli egzersiz yapmak kan basıncını düşürmeye ve genel sağlık durumunu iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Sigarayı bırakmak önemlidir.

Diyabetli hastalarda kan şekerinin kontrol altında tutulması böbrek fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olabilir.





