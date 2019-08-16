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Böbrek yetmezliği olan küçük Begüm yardım bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 13:16 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaşayan ve böbrek yetmezliği nedeniyle yaklaşık bir yıldır tedavi gören 12 yaşındaki Begüm Aygüneş, böbrek nakli olmayı bekliyor.Karasu ilçesinde yaşayan ve yaklaşık bir yıldır böbreklerinden geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavi altında olan 12 yaşındaki Begüm Aygüneş, böbrek nakli olmayı bekliyor.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaşayan ve böbrek yetmezliği nedeniyle yaklaşık bir yıldır tedavi gören 12 yaşındaki Begüm Aygüneş, böbrek nakli olmayı bekliyor.
Karasu ilçesinde yaşayan ve yaklaşık bir yıldır böbreklerinden geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavi altında olan 12 yaşındaki Begüm Aygüneş, böbrek nakli olmayı bekliyor. Kurban Bayramı arifesinde fenalaşan küçük Begüm tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.
Acil nakil için vericinin 0 rh pozitif kan grubuna sahip olması gerektiğini belirten anne Hamide Aygüneş, “Yakın çevremizden bakıyoruz. Ancak henüz uyan böbreği bulamadık. Kızım bu süreçte aşırı kilo aldı. Hem psikolojik hem de fiziksel olarak çok yıprandı. Kızımın bir an önce sağlığına kavuşması için nakil olması şart. Bunun için duyarlı vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var” dedi.

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