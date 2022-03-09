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Böbrek yetmezliğinin en büyük nedenleri…

09.03.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Böbrek yetmezliği oldukça büyük sorunlara yol açan hastalıklar arasında yer alıyor. Böbreklerin iyi çalışması vücudun sağlığı için önem arz ediyor. Böbrek yetmezliğine neden olan bir sürü etken var. Bu nedenler arasında şeker ve tansiyon hastalığı üst sıralarda bulunuyor.

Böbrek yetmezliğinin en büyük nedenleri…

Böbrek hastalığına oldukça sık rastlanıyor. Türkiye’de her 7 kişiden 1’i fark etmese bile böbrek hastalıklarına sahip. Bu hastalığa neden olan çeşitli hastalıklar var. Şeker ve tansiyon hastalığı böbrek hastalığına neden olan en büyük hastalıklar arasında. Türkiye’de her 3 böbrek hastasından 1’i şeker 1’i de yüksek tansiyon hastası. Şeker ve tansiyon hastalarının böbrek hastalığına yakalanmamaları için düzenli aralıklarla böbreklerinde sorun olup olmadığına baktırmaları gerekiyor.

BÖBREK HASTALIĞI BELİRTİ GÖSTERMİYOR OLABİLİR

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Hastalara kronik böbrek hastalığı teşhisinin, çoğu zaman belirgin bulguları olmadığı için tesadüfen veya başka sebeplerle doktora gittiklerinde konulduğunu belirten Medicana International İzmir Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr. Serkan Yıldız, “Bu hastalar bazen doktora çeşitli belirti ve yakınmalarla başvurulabilir. Bunlardan başlıcaları; vücutta şişlik, tansiyon yüksekliği, idrar miktarında azalma veya artma, gece idrara çıkma, sık idrar yapma, ağrılı idrar yapma, idrardan kan gelmesi, idrarda renk değişikliği, bel, yan ve kasık ağrılarıdır” dedi.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIYOR

Tansiyon ölçümü, iyi bir öykü ve fizik muayene, tam idrar tetkiki ve kan biyokimyasıyla kronik böbrek hastalığının anlaşılabildiğini, erken teşhis ve tedaviyle birlikte gerekli önlemler alındığı takdirde kronik böbrek hastalığının ilerlemesinin durdurulabileceğini belirten Uzm. Dr. Yıldız, “Kronik böbrek hastalığı takip ve tedavi edilmediği takdirde son dönem böbrek yetmezliği kaçınılmazdır, hastalar hemodiyaliz, periton diyalizi ve böbrek nakli gibi böbrek yerine koyma tedavilerine ihtiyaç duyarlar” şeklinde konuştu.

ERKEN EVREDE YAKALANMAZSA CİDDİ SONUÇLARA NEDEN OLABİLİYOR

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Ülkemizde ve birçok ülkede kronik böbrek yetmezliğinin en sık görülen iki nedeninin şeker hastalığı ve yüksek tansiyon olduğuna vurgu yapan Uzm. Dr. Yıldız, “Toplumda tansiyon ve şeker hastalığı çok yaygın dolayısıyla böbrek hastalıkları da çok yaygın. Örneğin; kardiyoloji hastalarının çoğunda böbrek hastalığı da vardır. Bu iki hastalığı olan kişilerin böbrekleriyle ilgili mutlaka tetkik yaptırması gerekir. Eğer erken evrede yakalanmazsa, hastalar diyalize girmek ya da böbrek nakli olmak zorunda kalabiliyor. Türkiye’de her 3 böbrek hastasından 1’i şeker, 1’i tansiyon hastası. Bu demektir ki, her 3 böbrek hastasından 2’sinde tansiyon ve şeker hastalığı var” dedi.

BÖBREK HASTALIĞINDAN KORUNMAK İÇİN YETERLİ SIVI ALINMALI

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Nefroloji Uzmanı Dr. Serkan Yıldız, kişilerin böbrek sağlığını korumaları için dikkat etmeleri gerekenleri sıralayarak, “Yeterli miktarda sıvı alınmalı, alınan sıvı miktarı sıcak ve kuru günlerde artırılmalıdır. Böbreklere zararlı yan etkileri olan ilaç ve kimyasal maddelerden kaçınılmalıdır. Mesanede idrar bekletilmemeli ve sık aralıklarla idrara çıkılmalıdır. Ailede böbrek hastalığı öyküsü olanlar hekime başvurmalıdır. Hareketsiz yaşam tarzı, obezite (şişmanlık) ve aşırı beslenmeden kaçınılmalıdır. Günlük tuz tüketimi kısıtlanmalıdır ve tütün ürünleri kullanılmamalıdır” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
tansiyon
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