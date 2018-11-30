Böbrekleri korumak için ne yapmalıyız? İşte 8 öneri

KAN BASINCINIZI TAKİP EDİN



Hipertansiyon kalp krizi ve felç dışında böbrek hastalığına da yol açar. Hipertansiyon kolesterol yüksekliği ve şeker hastalığı ile birlikte olursa böbrek hastalığı riski artar.

ZİNDE VE AKTİF OLUN



Zinde ve aktif olmak kan basıncı kontrolünü kolaylaştırır, bu nedenle böbrek hastalığı riskini azaltır.

KAN ŞEKERİNİZİ KONTROL ALTINDA TUTUN



Şeker hastalarının yaklaşık yarısında böbrek hastalığı gelişebilir, bu nedenle yakın kan şekeri takibi ve kontrolü böbrek hastalığını önler.

SAĞLIKLI BESLENİN, KİLO ALMAYIN



Sağlıklı beslenme şeker, kalp hastalığı ve hipertansiyon gibi hastalıkları önleyerek böbrek hastalığını önler.

YETERLİ SU İÇİN



Su içmek tuz, üre ve zehirli maddelerin atılımını kolaylaştırarak böbreklere yardım eder. Günde 1.5-2 litre su içmeye gayret edilmelidir.

SİGARA İÇMEYİN



Sigara böbreklere giden kan akımını yavaşlatır, böbreğin yeterli iş yapmasını azaltabilir. Sigara ayrıca böbrek kanseri riskini de arttırır.

BİLİNÇSİZ İLAÇ VE BİTKİSEL ÜRÜN KULLANMAYIN



Reçetesiz satılan birçok ilacın/bitkisel ürünün böbrekler üzerine olumsuz etkisi vardır. Böbrek hastalığı olanlarda bu risk daha fazladır.

BÖBREKLERİNİZİ KONTROL ETTİRİN



Aşağıdaki risk faktörlerinden birine sahipseniz mutlaka böbreklerinizi kontrol ettirin:

Şeker hastalığı

Yüksek tansiyon

Şişmanlık

Ailenizde böbrek hastalığı var olması.



