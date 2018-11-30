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Böbrekleri korumak için ne yapmalıyız? İşte 8 öneri

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.11.2018 10:55 | Son Güncelleme

Ülkemizde her 7 kişiden biri böbrek hastası. Dünyada 500 milyonu aşkın kronik böbrek hastasının bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Tekin Akpolat , böbrek hastalıklarının tüm organları etkileyebileceğini, bu sebeple de sağlıklı olmak için böbreklerin sağlıklı çalışmasının çok önemli olduğunun altını çizdi. 'Su içmek böbrek hastalığını tedavi etmez ancak önler' diyen Prof. Dr. Akpolat, güne su içerek başlanması gerektiğini söyledi. Peki böbrekleri korumanın yolları nelerdir? İşte cevabı...

Böbrekleri korumak için ne yapmalıyız? İşte 8 öneri

KAN BASINCINIZI TAKİP EDİN

Hipertansiyon kalp krizi ve felç dışında böbrek hastalığına da yol açar. Hipertansiyon kolesterol yüksekliği ve şeker hastalığı ile birlikte olursa böbrek hastalığı riski artar.

ZİNDE VE AKTİF OLUN

Zinde ve aktif olmak kan basıncı kontrolünü kolaylaştırır, bu nedenle böbrek hastalığı riskini azaltır.

KAN ŞEKERİNİZİ KONTROL ALTINDA TUTUN

Şeker hastalarının yaklaşık yarısında böbrek hastalığı gelişebilir, bu nedenle yakın kan şekeri takibi ve kontrolü böbrek hastalığını önler.

SAĞLIKLI BESLENİN, KİLO ALMAYIN

Sağlıklı beslenme şeker, kalp hastalığı ve hipertansiyon gibi hastalıkları önleyerek böbrek hastalığını önler.

YETERLİ SU İÇİN

Su içmek tuz, üre ve zehirli maddelerin atılımını kolaylaştırarak böbreklere yardım eder. Günde 1.5-2 litre su içmeye gayret edilmelidir.

SİGARA İÇMEYİN

Sigara böbreklere giden kan akımını yavaşlatır, böbreğin yeterli iş yapmasını azaltabilir. Sigara ayrıca böbrek kanseri riskini de arttırır.

BİLİNÇSİZ İLAÇ VE BİTKİSEL ÜRÜN KULLANMAYIN

Reçetesiz satılan birçok ilacın/bitkisel ürünün böbrekler üzerine olumsuz etkisi vardır. Böbrek hastalığı olanlarda bu risk daha fazladır.

BÖBREKLERİNİZİ KONTROL ETTİRİN

Aşağıdaki risk faktörlerinden birine sahipseniz mutlaka böbreklerinizi kontrol ettirin:

Şeker hastalığı
Yüksek tansiyon
Şişmanlık
Ailenizde böbrek hastalığı var olması.

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Anahtar Kelimeler:
böbrek kronik böbrek hastalığı

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