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Böbreklerinde 500 adet taş çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 15:57 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde ameliyat olan Cahit Erol’un iki böbreğinden 500 adet taş çıktı.10 yıldır bel ağrısı çeken memur Cahit Erol, Ezine Devlet Hastanesi Üroloji Polikliniğine başvurdu.

Böbreklerinde 500 adet taş çıktı

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde ameliyat olan Cahit Erol’un iki böbreğinden 500 adet taş çıktı.
10 yıldır bel ağrısı çeken memur Cahit Erol, Ezine Devlet Hastanesi Üroloji Polikliniğine başvurdu. Bunun üzerine Erol’a yapılan kontrol ve muayene sonrası iki böbreğinde yüzlerce taş tespit edildi. Üroloji Uzmanı Muhammet Okumuş, ameliyat olmasına karar verdi. Ezine Devlet Hastanesinde kapalı ameliyat yöntemiyle yapılan operasyon sonrasında Erol’un böbreklerinden 500 adet taş çıktı. Taşların alınmasıyla Cahit Erol, sağlığına yeniden kavuştu.
Doktoru Muhammet Okumuş’a teşekkür eden Cahit Erol, "Yaklaşık 8 ay önce idrarımdan kan gelmişti. Hemen hastaneye geldim. Doktorumun yaptığı tedavi sonrası böbreklerim iflas etme noktasına gelmiş. Acilen beni ameliyata aldılar. Başarılı bir operasyonla sağlığıma kavuştum" şeklinde konuştu.
Üroloji Uzmanı Muhammet Okumuş ise, "Cahit Beyin her iki böbreğinde geyik boynuzu şeklinde taşlar vardı. Bu rahatsızlıkla bize başvurdu. İdrar kanaması ve bel ağrısı vardı. Kapalı ameliyat yöntemiyle iki böbrekte bulunan geyik boynuzu şeklinde taşlar alındı. Hasta ameliyatın ikinci gününde taburcu oldu" dedi.

Böbreklerinde 500 adet taş çıktı

Böbreklerinde 500 adet taş çıktı

Böbreklerinde 500 adet taş çıktı

Böbreklerinde 500 adet taş çıktı

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