Böbrekteki işlev kaybı, organ nakline kadar ilerleyebiliyor

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Böbrek Nakli Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Gürkan Tellioğlu, böbrekte işlev kaybının zaman içinde kronik böbrek yetmezliğine, bu tablonun da kişiyi organ nakline götürebildiğini bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Prof. Dr. Gürkan Tellioğlu'nun "3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası" kapsamında böbrek nakli konusundaki değerlendirmelerine yer verildi.

Buna göre, Türkiye'nin önemli sağlık sorunları arasında yer alan kronik böbrek yetmezliğinin, uygun organ bulunamazsa diyalizle tedavi edildiğini ifade eden Tellioğlu, hipertansiyon, diyabet ya da her ikisinin bir arada olduğu kişilerin böbreklerinde işlev kaybı görülebildiğini kaydetti.

Ayrıca böbrek taşı ve enfeksiyon, doğumsal üriner sistem sorunları ile glomerulonefritler diye tanımlanan geniş bir hastalık grubunda da bilinçsiz ilaç kullanımı nedeniyle aynı soruna rastlanabildiğini vurgulayan Tellioğlu, böbrek hastalarında en sık üre değerlerinin çok yüksek olmasına bağlı halsizlik, bulantı, kusma görüldüğünü dile getirdi.