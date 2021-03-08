Böbreküstü bezinden 11 santimetrelik kitle çıkarıldı! 1 gün sonra taburcu edildi

Eskişehir'de Üroloji Bölümü’ne bir erkek hasta böbreküstü bezindeki kitle nedeniyle başvurdu. Hastanın sol böbreküstü bezinde bulunan kitlesinin hormonal açıdan aktif olmadığı ve büyümekte olduğu tespit edildi. Kitlenin 11 santimetreye kadar ulaşması sonucu, kanser riski oluşturduğu için hastanın ameliyata alınmasına karar verildi. Üroloji Uzm. Dr. Aykut Aykaç ve Uzm. Dr. Coşkun Kaya tarafından laparoskopik yöntemle hastanın böbreküstü bezindeki kitle çıkarıldı. Eskişehir Şehir Hastanesi Üroloji Bölümü’nde ilk kez laparoskopik yöntemle gerçekleştirilen operasyonla hasta sağlığına kavuştu. Laparoskopik cerrahi ile deri üzerinden küçük bir kesi açılarak yapılan ameliyat sayesinde hasta 1 gün sonra taburcu edildi.

'HASTANEMİZDE İLK KEZ ALANIMIZDA BU AMELİYATI LAPAROSKOPİK YÖNTEMLE GERÇEKLEŞTİRDİK'

Bölgedeki hastanelerde laparoskopik cerrahinin yaygın olmadığını belirten Uzm. Dr. Aykut Aykaç, Eskişehir Şehir Hastanesi Üroloji Bölümü’nde ilk kez bu yöntemi başarılı şekilde kullanmaktan mutlu olduklarını dile getirdi. Laparoskopik yöntemle ameliyattan sonra hastanın kısa sürede iyileşebildiğinin altını çizen Aykaç şunları söyledi: