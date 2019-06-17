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Bocce antrenör kursu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 13:10 | Son Güncelleme

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen Bocce 1.

Bocce antrenör kursu başladı

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen Bocce 1. kademe yardımcı antrenör kursu Bilecik’in Bozüyük ilçesinde başladı.
11- 20 Haziran 2019 tarihleri arasında devam edecek Antrenör Kursu ile ilgili bilgi veren Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Bilecik İl Temsilcisi İsmail Torunlar; “Bozüyük Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi’nin de desteklemiş olduğu antrenör kursu Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonumuz ile planladığımız 11-20 Haziran 2019 tarihlerde Bozüyük ilçemizde yapılıyor. Kurs sonunda başarılı olacak adaylar 1. Kademe Bocce Antrenör Belgesi almaya hak kazanacaklar. Kursumuza katılan tüm antrenör adaylarımıza başarılar diliyorum“ dedi.

Bocce antrenör kursu başladı

Bocce antrenör kursu başladı

Bocce antrenör kursu başladı

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