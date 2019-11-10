Bocce Dünya Şampiyonasına Mersin Ev Sahipliği Yaptı

Dünya erkek ve kadınlar bocce şampiyonası bu yıl ilk kez Türkiye’de düzenlendi. Şampiyonaya Mersin ev sahipliği yaptı. Türkiye kadınlarda birinci, erkeklerde üçüncü oldu. Kadınlarda yarı final ve final karşılaşmalarına 12 ülkeden 36 sporcu katıldı. Türk milli takımı Hırvatistan’ı 6-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Toroslar Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı şampiyonaya erkeklerde de 21 ülkeden 120 sporcu katıldı. Türkiye üçüncülüğü kazandı. Okul sporu olduktan sonra yaygınlaştı Bocce Türkiye için yeni bir spor dalı. Federasyon 2004 yılında kuruldu. 2012’de okul sporlarına dahil edildikten sonra yaygınlaşmaya başladı. Mersin de boccenin en popüler olduğu illerden biri. Niyazi Kutlay, A Milli Takım Antrenörü. Aynı zamanda Mersin’deki Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi’nde Beden Eğitimi Öğretmeni. VOA Türkçe’ye bilgi veren Kutlay, Mersin’de lisanslı 1100 sporcu olduğunu söylüyor: “Bunların 43’ü milli sporcu. Aralarında dünya ikincisi, dünya üçüncüsü, Avrupa üçüncüsü, Balkan şampiyonu olanlar var.”

Kutlay boccenin okul sporları arasında en popüler 4 daldan biri olduğunu söylüyor. Bu da milli sporcu sayısını arttırıyor. Kutlay’a göre milli sporcular eğitim hayatı ve mesleki kariyer konusunda çok avantajlı: “Milli sporcularımız hayatlarını kurtardı. İsteyenler Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümleri'ne girdiler. Millilik bursu aldılar ve ailelerine destek olarak üniversite hayatlarını çok güzel bir şekilde devam ettiriyorlar. En az 10 kez milli olan ya da derece alan sporcularımızın KPSS’ye (Kamu Personel Seçme Sınavı) girmeden direkt atamaları yapılıyor. Yalnız beden eğitimi değil, örneğin tıp okuyan bir milli sporcu da bu atamalardan faydalanabiliyor.” Toroslar Belediye Spor Türk milli takımına oyuncu veren kulüplerden biri. Dünya şampiyonasında mücadele eden erkek ve kadınlarda toplam 10 sporcudan 2’si Toroslar’dan. Mehmet Can Yakın onlardan biri. Dünya üçüncüsü Yakın 21 yaşında. Bocceye lise 1’deyken Niyazi Kutlay’ın yönlendirmesiyle başlamış. Mersin’deki dünya şampiyonasında üçüncü oldu.

Yakın bocceyi nasıl seçtiğini anlatıyor: “Bu spora 2012’de Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi’nde başladım. Liseye başladığımda futbol oynuyordum. Niyazi Hocam ‘Böyle bir spor var, ilgilenir misin?’ dedi. Daha gelişim sürecindeydim. Masa tenisi de oynuyordum. Daha hangi spor branşına uygun olduğumubulamamıştım. El-göz koordinasyonumun iyi olduğunu düşünüyordum. Zaten kondisyon olarak da iyi olduğumu düşünüyordum. Başka bir disiplinle başladım, 2013’teki (Mersin’de yapılan) Akdeniz Olimpiyatları’nda gördüğüm volo disiplinine yöneldim. En çok o içerideki heyacanı seviyorum. İçerideyken (sahadayken) o 5 dakika (volo disiplinindeki basamak oyunu 5 dakika sürüyor) hem kendinle konuşuyorsun, hem topu vurmaya devam ediyorsun. Çünkü 5 dakikayı 6 saniyelik periyodlarla koşuyorsun. 6 saniyede bir top atman gerekiyor. Bir topluktan diğer topluğa 16 adımda gitmen gerekiyor ve bunların hepsini tek bir bütün halinde yapman gerekiyor. Çok zevk alıyorum. Özellikle o topun havada süzülüp beyaz topu vurması ayrı bir haz veriyor.”