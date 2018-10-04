HABER

Bocce nasıl oynanır, neyle oynanır? (Hadi İpucu 4 Ekim 12.30)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 15:45 | Son Güncelleme

4 Ekim Perşembe akşam yapılacak Hadi yarışması heyecanla bekleniyor. Spor temalı yeni yarışmada sorulacak bir soru için de ipucu paylaşıldı. Bu sefer ipucu farklı bir spor ile ilgili. Bocce nasıl oynandığı, neyle oynandığı soruldu.

Bocce nasıl oynanır, neyle oynanır? (Hadi İpucu 4 Ekim 12.30)

Hadi yarışmasında öğlen ve akşam yapılan her yarışmalarda çıkacak birer soru için ipucu veriliyor. Bu akşam yani 4 Ekim Perşembe 20.30’da yapılacak yeni yarışma için de bir ipucu paylaşıldı. Akşamki spor temalı yeni yarışma için bocce sporu ile ilgili ipucu verildi. İpucunda Bocce sporunun neyle ve nasıl oynandığı soruldu.

BOCCE SPORU

Bocce, bir spor dalı. Bu sporun kökeninin Anadolu'ya dayandığı ve MÖ 5000 yıllarında oynandığı tahmin edilmektedir. İlk çıktığı yıllarda cilalanmış kaya parçalarıyla oynanan oyun, günümüzde tamamen yuvarlak ve sentetik malzemelerden yapılmış toplarla oynanmaktadır. Bugünkü şekliyle, ilk kez Romalılar tarafından oynanmış ve "bocce" adını da Romalılardan almıştır. En eski spor dallarından birisi olarak kabul edilmektedir.

Türkiye bocce ile 1991 yılında tanışmış, 2005 yılında "Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu"nun kurulmasıyla bilinen spor kimliğine kavuşmuştur.

Oyundaki amaç, attığınız/yuvarladığınız toplarınızın hedef topa yakın olmasını sağlamaktır. Rakip toplarından hedef topa daha yakın olarak atılan her top için bir puan alınıyor ve 13 puan alan oyuncu oyunu (maçı) kazanıyor. Eğer rakibin topu hedef topa daha yakınsa ve sizin yuvarlamanız olanaksızsa hedef topu ya da rakip topu vurmak için de atış yapılabilmektedir.

YARIŞMADA PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?

Bu öğlen 20.30’da yapılacak Hadi yarışmasında para ödülü 6 bin TL olarak açıklandı.


PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Otomobilin motor bölümüne giren kedi, ciğeri görünce dışarı çıktıOtomobilin motor bölümüne giren kedi, ciğeri görünce dışarı çıktı
Dünyaya ihraç edilecek 'zehir', 40 'melek yatırımcı'yı Eskişehir'de buluşturduDünyaya ihraç edilecek 'zehir', 40 'melek yatırımcı'yı Eskişehir'de buluşturdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hadi ipucu bocce spor

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

Aydemir Akbaş'tan üzücü haber!

Aydemir Akbaş'tan üzücü haber!

Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!

Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

Aşırı dozda performans artırıcı ilaç alınca hastanelik oldu

Aşırı dozda performans artırıcı ilaç alınca hastanelik oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
40 bin dolarlık yüzüğü yuttu! Kuyumcu 11 saattir başından ayrılmıyor

40 bin dolarlık yüzüğü yuttu! Kuyumcu 11 saattir başından ayrılmıyor

Göynük Belediye Başkan Yardımcısı ile gazeteciler arasında küfürlü asfalt kavgası: Soytarı mısınız? Şovmen g..t

Göynük Belediye Başkan Yardımcısı ile gazeteciler arasında küfürlü asfalt kavgası: Soytarı mısınız? Şovmen g..t

Diyanet'ten 'faiz' açıklaması

Diyanet'ten 'faiz' açıklaması

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı bu kez iş değil, çay ve İŞ-KUR formu dağıttı!

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı bu kez iş değil, çay ve İŞ-KUR formu dağıttı!

Kill Bill'in 'Gelin'i İstanbul'da

Kill Bill'in 'Gelin'i İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı kinimizi daha da artırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı kinimizi daha da artırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.