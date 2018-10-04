Bocce nasıl oynanır, neyle oynanır? (Hadi İpucu 4 Ekim 12.30)

Hadi yarışmasında öğlen ve akşam yapılan her yarışmalarda çıkacak birer soru için ipucu veriliyor. Bu akşam yani 4 Ekim Perşembe 20.30’da yapılacak yeni yarışma için de bir ipucu paylaşıldı. Akşamki spor temalı yeni yarışma için bocce sporu ile ilgili ipucu verildi. İpucunda Bocce sporunun neyle ve nasıl oynandığı soruldu.

BOCCE SPORU

Bocce, bir spor dalı. Bu sporun kökeninin Anadolu'ya dayandığı ve MÖ 5000 yıllarında oynandığı tahmin edilmektedir. İlk çıktığı yıllarda cilalanmış kaya parçalarıyla oynanan oyun, günümüzde tamamen yuvarlak ve sentetik malzemelerden yapılmış toplarla oynanmaktadır. Bugünkü şekliyle, ilk kez Romalılar tarafından oynanmış ve "bocce" adını da Romalılardan almıştır. En eski spor dallarından birisi olarak kabul edilmektedir.

Türkiye bocce ile 1991 yılında tanışmış, 2005 yılında "Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu"nun kurulmasıyla bilinen spor kimliğine kavuşmuştur.

Oyundaki amaç, attığınız/yuvarladığınız toplarınızın hedef topa yakın olmasını sağlamaktır. Rakip toplarından hedef topa daha yakın olarak atılan her top için bir puan alınıyor ve 13 puan alan oyuncu oyunu (maçı) kazanıyor. Eğer rakibin topu hedef topa daha yakınsa ve sizin yuvarlamanız olanaksızsa hedef topu ya da rakip topu vurmak için de atış yapılabilmektedir.

YARIŞMADA PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?

Bu öğlen 20.30’da yapılacak Hadi yarışmasında para ödülü 6 bin TL olarak açıklandı.



