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Boccia Milli Takımı'na sponsorluk desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 14:35 | Son Güncelleme

İZMİR'deki petrokimya şirketi Petkim, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Boccia Milli Takımı'nın resmi sponsoru oldu.

Boccia Milli Takımı'na sponsorluk desteği

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - İZMİR'deki petrokimya şirketi Petkim, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Boccia Milli Takımı'nın resmi sponsoru oldu.
Boccia Milli Takımı resmi sponsorluk anlaşması, Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk arasında imzalandı. İmza töreninde konuşan Milli Takım Antrenörü Şebnem Sezer, boccianın, dünyadaki en ağır engel grubunun yapabildiği tek spor branşı olduğunu belirterek, "Sporcu profili doğum sırasında beyne oksijen gitmemesi sonucunda oluşan serebral palsi, geçirdiği bir kaza sonucunda omurilik felçli ya da kas hastalarının oluşturduğu bir profildir. Yapabildiği hiçbir şeyi artık yapamayan, hayatla engeliyle mücadele etmeye başlayan ve bu sürecin sonunda kabul eşiğini yakalayıp bu sporla hayata bağlanan sporcularımız var. Onların azmini gördüğünüz zaman bambaşka bir dünya açılıyor gözünüzün önünde" dedi.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Boccia Branşı Sorumlu Asbaşkanı Selim Özen de dünyada 35 yıldır bu spor branşının devam ettiğini kaydederek, 50'nin üzerinde ülkede boccia sporunun yapıldığını söyledi. Boccia branşının 2014 yılı sonunda federasyon çatısı altına alındığını anlatan Özen, katıldıkları üçüncü müsabakadan madalya ile döndüklerini dile getirdi.
Asbaşkan Özen, 2020 Olimpiyatları'nda, Türkiye'ye büyük gurur yaşatmayı hedeflediklerini de vurguladı.
'HER ZAMAN YANLARINDA OLACAĞIZ'
Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov ise boccianın, kendileri için özel bir yeri olduğunu belirterek, ağır engelli bireylerin sosyal hayata entegre olmasının, ülkenin gelişmişlik düzeyinin en doğru göstergesi olduğunu söyledi. Bu amaca katkıda bulundukları için gurur yaşadıklarını kaydeden Mammadov, "Engelli istihdamına büyük önem veriyoruz. İzmir'de en çok engelli istihdamı sağlayan 3 şirketten biriyiz. Sorumluluğumuzu bir adım daha ileri taşımak istedik. Bu tür büyük sosyal sorumluluk projeleri tüm çalışanların emekleriyle mümkün. Kendilerine de teşekkür ederim. Biz bu iş birliğine önem veriyoruz. Her zaman sizlerin yanında olacağız" dedi.
Mammadov, hedefleriyle ilgili "Amacımız, milli takımımızın 2020'de Tokyo'da gerçekleştirilecek Paralimpik Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmesi. Milli sporcularımızın motivasyonu ve azmiyle bunu başaracaklarına olan inancım sonsuz. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ve Boccia Milli Takımımız ile birlikte bu gururu yaşamak bizim için çok değerli ve anlamlı. Her zaman onların yanında olacağız ve hep birlikte yeni başarılara imza atacağız" diye konuştu.
'SPONSOR BULUNCA ÇOCUKLAR GİBİ SEVİNİYORUZ'
Federasyon bünyesinde 18 spor dalının aktif biçimde faaliyetini sürdürdüğünü kaydeden Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk de her spor dalının, hem kendi alanında hem de uluslararası organizasyonlarda şampiyonluklar kazandığını vurguladı. Federasyon olarak boccia sporuyla 4 yıl önce tanıştıklarını belirten Uztürk, "1 yıl içinde 60 takım yurt dışına gidiyor, yaklaşık 85 kez kamp gerçekleşiyor. Branşlarımıza sponsor katkısı bulduğumuzda çocuklar gibi seviniyoruz. Çünkü sporcularımızı uluslararası yarışmalara götüremediğimizde çok üzülüyoruz. Petkim bu sorumluluğu üstlendi. Kendilerine teşekkür ederiz" dedi.
Konuşmaların ardından Boccia Milli Takımı resmi sponsorluk anlaşması imzalandı. Şirketin Genel Müdürü Anar Mammadov ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, milli takım sporcuları Özer Bozbıyık, Ersoy Turp ve Mustafa Çetin ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

FOTOĞRAFLI

Boccia Milli Takımı'na sponsorluk desteğiBoccia Milli Takımı'na sponsorluk desteğiBoccia Milli Takımı'na sponsorluk desteğiBoccia Milli Takımı'na sponsorluk desteği

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