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'Böcek ısırdı' deyip geçmeyin! Bu belirtilere dikkat... 'Tehlikeli' sonuçları var

05.06.2024 14:23
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Sıcak havalarla birlikte sivrisinek ve çeşitli böceklerle ilgili şikayetler de artmaya başladı. Diyarbakır Dağkapı Devlet Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Yusuf Kaplan, vücutta kızarıklık ve kaşıntı gibi belirtiler gösteren böcek ısırığının bazen tehlikeli sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. Böcek ısırıkları için az da olsa ölümle sonuçlanabilecek kötü durumlara neden olabileceği vurgusu yapan Kaplan, böcek ısırması halinde yapılması gerekenleri sıraladı.

'Böcek ısırdı' deyip geçmeyin! Bu belirtilere dikkat... 'Tehlikeli' sonuçları var

Acil Tıp Uzmanı Dr. Yusuf Kaplan; sivrisinek, kene, karınca, örümcek, pire gibi pek çok böcek ısırığının tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Özellikle sıcak havalarda böceklerin geneli gün yüzüne çıktığını belirten Dr. Kaplan, "Böceklerin pek çoğu kanla beslenir ve insan vücudu bunun için elverişlidir. Böcek ısırığı, genel olarak vücutta küçük bir alanda kızarıklık ve kaşıntı hissi gibi belirtilerle kendini gösterir. Böcek ısırıklarının bir dizi kötü sonuçlar da doğurabileceğini akılda tutmak gerekir. Az da olsa ölümle sonuçlanabilecek kötü durumlara da neden olabilir. Bunlar: Alerjik reaksiyonla birlikte solunumun durması, bazen arı sokmalarında kalp krizi ile eşlik eden sendromlar (Kounis Sendromu), ısırılan bölgede cilt enfeksiyonu (bağışıklık sistemi zayıf kişilerde ülser oluşturacak yaralara bile neden olabilir), kene ısırıkları ile gelişen ‘Kırım Kongo Kanamalı Ateşi” dedi.

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"KAŞIMAYIN, ÇİZMEYİN, KANATMAYIN YA DA SIKMAYIN"

Böcek ısırıklarında ekseriyetle; şişlik, kızarıklık, ağrı, kaşıntı şeklinde belirtilerin ortaya çıktığını, yaz aylarında özellikle tahtakurusu, örümcek, kene ve arı sokmaları sebebiyle hastanelere başvuruların arttığını, nadir de olsa gerçekleşen akrep ve yılan sokmalarının ciddi derecede hayati risk oluşturabileceğini dile getiren Dr. Kaplan, “Öncelikle enfeksiyon riskini ortadan kaldırmak amacıyla ısırılan bölgeyi 3-5 dakika sabunlu su ile yıkayın. Böceğin ısırdığı alanı kaşımayın, çizmeyin, kanatmayın ya da sıkmayın. Bir poşete soğuk su ve buz koyup şişen bölge üzerine soğuk uygulama yapın. Eğer ısıran böcek zehirli ise; sokmanın olduğu bölgeyi hareket ettirmeyin, ısırılan kişiyi yatar pozisyonda tutun ve ısırılan bölgenin biraz üst kısmından kan dolaşımını engellemeyecek şekilde bandaj uygulayın” ifadelerini kullandı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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